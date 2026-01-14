Trình làng Vivo Y500i với pin 7200 mAh cực "khủng", giá chỉ từ 5,6 triệu đồng

Vivo vừa công bố mẫu điện thoại tầm trung mới của dòng Y500 tại Trung Quốc với pin dung lượng lớn và thiết kế mới. Theo đó, Vivo Y500i là thành viên mới nhất gia nhập dòng sản phẩm Y500 và Y500 Pro.

Đáng chú ý, Vivo Y500i được trang bị pin lithium-ion 7200mAh và hỗ trợ sạc nhanh 44W, cung cấp thời lượng pin cực dài. Máy sử dụng chip Snapdragon 4 Gen 2, đi kèm RAM lên đến 12GB và bộ nhớ trong 512GB.

3 màu của Vivo Y500i.

Ở mặt trước, điện thoại sở hữu màn hình LCD 6.75 inch với tần số quét 120Hz và độ phân giải HD+. Màn hình có độ sáng tối đa 1200 nit và thiết kế "đục lỗ" cho camera selfie.

Về camera, Vivo Y500i có camera đơn 50MP ở mặt sau với khả năng tự động lấy nét và khẩu độ f/1.8. Camera trước có độ phân giải 5MP, dùng để chụp ảnh selfie.

Các thông số kỹ thuật khác của điện thoại bao gồm: chuẩn chống nước IP68/69, chứng nhận độ bền SGS Gold Label 5 sao, kết nối Wi-Fi băng tần kép, Bluetooth 4.2, GPS, cổng USB-C, giắc cắm tai nghe 3.5mm, cảm biến vân tay đặt ở cạnh bên và cảm biến hồng ngoại.

Vivo Y500i có giá bán phải chăng.

Vivo Y500i có độ dày 8.49mm và nặng 219 gram. Hiện tại, điện thoại này đang được bán tại Trung Quốc với 3 phiên bản màu sắc: Bạc Galaxy, Vàng Phoenix và Đen Obsidian.

Giá bán khởi điểm của điện thoại là 1.499 Nhân dân tệ (khoảng 5,6 triệu đồng) cho phiên bản RAM 8GB/ ROM 128GB. Sản phẩm còn có các phiên bản bộ nhớ khác như: RAM 8GB/ ROM 256GB, RAM 8GB/ ROM 512GB, RAM 12GB/ ROM 256GB, RAM 12GB/ ROM 512GB.