Vì sao Samsung không tăng giá Galaxy S21?

Thứ Tư, ngày 23/12/2020 09:00 AM (GMT+7)

Có tin đồn rằng S21 sẽ không bị tăng giá và nhiều khả năng các điện thoại khác trong năm 2021 cũng vậy.

Trong năm 2020, hầu hết các điện thoại cao cấp nhất đều chứng kiến sự tăng giá, mà nguyên nhân là vì chipset mới và modem rời để hỗ trợ kết nối 5G. Để lấy làm ví dụ, Galaxy S10 năm ngoái có giá từ 899 USD thì vào năm nay, Galaxy S20 có giá từ 999 USD.

Dĩ nhiên, một số lý do biện minh cho sự tăng giá của Galaxy S20 bao gồm cải thiện tốc độ làm mới của màn hình lên 120 Hz, một số cải tiến về máy ảnh, thông số kỹ thuật tốt hơn nhờ chip mới và đặc biệt là kết nối 5G. Tuy nhiên, việc kết hợp của những điều này để lý giải cho mức tăng giá đến 100 USD chưa được xem là phù hợp, nhất là đối với người tiêu dùng thông thường. Tính năng nổi bật nhất là 5G thậm chí chưa phổ biến tại các khu vực không phải là trung tâm thành phố lớn. Kết quả là, người tiêu dùng cảm thấy chi phí bỏ ra cho 5G là chưa hợp lý.

Nhưng mọi thứ có thể thay đổi với Galaxy S21 khi mức giá được cho là sẽ tốt hơn và từ đó thiết lập một tiêu chuẩn chính cho các điện thoại mới khác phải tuân theo trong cả năm. Những cải tiến như chip nhanh hơn, camera tốt hơn, phần mềm tinh chỉnh… được hoan nghênh, nhưng đó không phải là thứ “bắt buộc”, vì vậy không đáng để tăng giá sản phẩm hơn nữa.

Thậm chí trong năm 2020, một số công ty đã tính đến đường giảm giá bán điện thoại cao cấp của mình bằng chiêu thức “rất độc”, đó là sử dụng chip tầm trung thay vì cao cấp, như Google Pixel 5 hay LG V60 ThinQ. Ngay cả khi chip hạ cấp, người dùng vẫn ủng hộ sản phẩm nhờ mức giá rẻ hơn. Đó là bằng chứng cho thấy thị hiếu của người dùng đã thay đổi khi họ không cần đề cao những thứ hiện địa nhưng không quan trọng nữa.

Ngoài ra cũng không thể không kể đến việc mở rộng phạm vi điện thoại hàng đầu của Samsung và Apple với Galaxy S20 FE hay iPhone 12 (và iPhone 12 mini) mà vẫn có 5G.

Vậy còn điều gì có thể biện minh cho khả năng tăng giá của Galaxy S21? Galaxy S10 đắt hơn Galaxy S9 được chấp nhận vì một số lý do: nhiều camera hơn và mở rộng khả năng chụp ảnh, trong khi thời lượng pin cũng cải thiện. Nhưng ở Galaxy S21 so với S20 thì sao? Chúng không quá nhiều nâng cấp về các tính năng nổi bật, do đó giữ nguyên giá hoặc thậm chí giảm giá khởi điểm cho dòng sản phẩm sắp tới là cách thức tốt nhất nếu Samsung không muốn người dùng quay lưng.

