Thận trọng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời gia đình

Với điện mặt trời gia đình, các gia đình không chỉ tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh chi phí điện liên tục tăng gần đây mà còn đảm bảo tính thân thiện với môi trường, thậm chí an toàn. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả hoạt động, người dùng cần lưu ý một số vấn đề quan trọng trong quá trình lắp đặt và bảo trì.

Lắp đặt điện mặt trời là giải pháp nhiều gia đình đang nghĩ đến trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng cao hiện nay.

Bảo đảm an toàn khi di chuyển

Một trong những yếu tố đầu tiên mà các gia đình cần đảm bảo khi lắp đặt điện mặt trời chính là quá trình vận chuyển an toàn. Theo các chuyên gia trong ngành, tốt hơn hết nên sử dụng thùng gỗ để bảo quản và vận chuyển các linh kiện bởi một số linh kiện có thể dễ bị vỡ.

Nếu bị va đập khi vận chuyển, các linh kiện có thể bị hỏng hóc, dẫn đến hệ thống không hoạt động hình thường và có thể gây hư hại cho pin. Đặc biệt với các gia đình lên ý định lắp đặt hệ thống lai (hybrid) với pin lưu trữ, quá trình vận chuyển pin cần đảm bảo an toàn khỏi các va đập để tránh các trường hợp hư hại không mong muốn, ngay cả khi đó là pin chính hãng.

Hãy nhớ kiểm tra chắc chắn từng vít neo cũng như độ an toàn của giá đỡ.

Lưu ý khi lắp đặt

Trước khi lắp đặt, hãy kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các linh kiện để đảm bảo chúng còn nguyên vẹn. Khi lắp đặt, hãy chọn vị trí không bị cây cối che khuất ánh sáng mặt trời để đảm bảo hệ thống được chiếu sáng đầy đủ. Sẽ rất lợi thế nếu chọn lắp đặt trên mái nhà, đặc biệt đối với các ngôi nhà cao tầng do không bị ảnh hưởng bởi sự che ánh nắng từ các ngôi nhà xung quanh.

Sau khi lắp đặt, cần kiểm tra chắc chắn từng vít neo và độ an toàn của giá đỡ, đặc biệt ở những khu vực đối diện với nhiều sự cố thiên nhiên như gió bão, lốc xoáy,... Đặc biệt, vị trí lắp đặt cần có biện pháp phòng cháy chữa cháy và cột thu lôi. Nếu khu vực lắp đặt có nhiều chim, nên lắp đặt thiết bị xua đuổi chim.

Biện pháp phòng ngừa cho các linh kiện

Khi lắp đặt các linh kiện, cần xử lý cẩn thận để tránh va đập không cần thiết, đặc biệt là với tấm pin, bộ điều khiển, biến tần hay pin lưu trữ. Cần phân biệt rõ cực dương và cực âm để tránh đấu ngược, ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống.

Hãy đảm bảo các vị trí đặt pin thông gió, khô rão và sạch sẽ để hoạt động hiệu quả.

Vào mùa đông, ở các khu vực như miền Bắc, người dùng cần giữ ấm cho pin và đảm bảo nhiệt độ không quá thấp vì điều này có thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống. Khu vực chứa pin cũng cần được thông gió, khô ráo và sạch sẽ để đảm bảo hiệu quả hoạt động.