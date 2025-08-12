Robot mang thai đầu tiên trên thế giới: Dân mạng Trung Quốc "dậy sóng"

"Robot mang thai" đầu tiên trên thế giới đang được phát triển tại Trung Quốc. Robot này được thiết kế theo hình dạng con người và được trang bị một tử cung nhân tạo ở phần bụng có khả năng mang thai trong 10 tháng và sinh nở. Một bản mẫu dự kiến sẽ được ra mắt vào năm 2026 với giá bán khoảng 100.000 nhân dân tệ (gần 365 triệu đồng).

Ngay sau khi thông tin trên được phát ra, trên mạng xã hội Weboo, từ khóa "Robot mang thai đầu tiên trên thế giới ra mắt trong một năm" đã vươn lên vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng tìm kiếm. Video phỏng vấn được đăng trên nền tảng Douyin cũng nhận được gần 4.000 bình luận.

Robot có thể mang thai và sinh con. (Ảnh minh họa: Ảnh minh họa: Ngọc Phạm/AI - Gemini)

Các bình luận bao gồm những lời chỉ trích như: "Thật tàn nhẫn khi một thai nhi được sinh ra mà không có sự kết nối với người mẹ", "Nó hoàn toàn vi phạm đạo đức con người" hay câu hỏi "Trứng lấy từ đâu ra?". Ngược lại, phần lớn bày tỏ sự đồng tình khi nói rằng: "Nếu giá chỉ bằng một nửa năm lương của tôi, tôi sẽ mua ngay", "Thật tốt khi phụ nữ không còn phải chịu cảnh mang nặng đẻ đau" hay "Phụ nữ cuối cùng đã được giải phóng",...

Đặc biệt, có những bình luận bày tỏ hy vọng dự án sẽ giải quyết vấn đề vô sinh: "Tôi đã thử thụ tinh nhân tạo 3 lần nhưng đều thất bại. Bây giờ, tôi có cơ hội có con", hay "Nhiều gia đình phải trả chi phí đáng kể cho thụ tinh nhân tạo nhưng đều thất bại, vì vậy việc phát triển robot mang thai là một đóng góp cho xã hội".

Liên quan tới dự án này, giáo sư Zhang Zhiqiang là người thành lập công ty phát triển dự án nói trên ở Hồng Kông (Trung Quốc) và đã phát triển robot này trong hơn 2 năm. Giáo sư Zhang tuyên bố: "Tôi khởi động dự án để giải bài toán suy giảm dân số. Do việc mang thai hộ thương mại bị coi là bất hợp pháp, nên tôi muốn làm điều này để đáp ứng nhu cầu của những người không muốn kết hôn nhưng vẫn muốn có con".

Tiến sĩ Zhang kỳ vọng bản mẫu của robot mang thai mà ông đang nghiên cứu sẽ sẵn sàng trong vòng 1 năm tới. Về các vấn đề đạo đức và pháp lý, ông cho biết: "Chúng tôi đã tổ chức các diễn đàn thảo luận với các cơ quan chức năng tại tỉnh Quảng Đông và đệ trình các đề xuất liên quan".