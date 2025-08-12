Robot mang thai: Nghe viễn tưởng nhưng sắp thành hiện thực ở Trung Quốc

Theo thông tin được trang Chosun Biz biên dịch và dẫn lại, "robot mang thai" đầu tiên trên thế giới đang được phát triển tại Trung Quốc. Robot này được thiết kế theo hình dạng con người và được trang bị một tử cung nhân tạo ở phần bụng có khả năng mang thai trong 10 tháng và sinh nở. Một bản mẫu dự kiến sẽ được ra mắt vào năm 2026 với giá bán khoảng 100.000 nhân dân tệ (gần 365 triệu đồng).

Robot có thể mang thai và sinh con. (Ảnh minh họa: Ngọc Phạm/AI - Gemini)

Cụ thể, Chosun Biz dẫn thông tin từ bài phỏng vấn của trang tin khoa học công nghệ Trung Quốc Kuai Ke Zhi với với Zhang Qifeng - một tiến sĩ tại Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), người đang tham gia phát triển robot mang thai nói trên. Trong bài phỏng vấn, tiến sĩ Zhang tiết lộ, robot mang thai không phải là một lồng ấp mà là một hình hài rất người, với tử cung ở bụng có thể tái tạo toàn bộ quá trình từ thụ thai đến sinh nở.

Điểm mấu chốt của robot mang thai là công nghệ "tử cung nhân tạo", nơi thai nhi phát triển bên trong tử cung nhân tạo chứa đầy nước ối nhân tạo và nhận chất dinh dưỡng qua một ống dẫn. "Công nghệ tử cung nhân tạo đang ở giai đoạn hoàn thiện. Bây giờ nó cần được cấy vào bụng robot để một người thật và robot có thể tương tác, nhằm tiến tới quá trình mang thai và cho phép thai nhi phát triển bên trong", tiến sĩ Zhang chia sẻ.

Theo ông, tử cung nhân tạo đã đạt được những kết quả đáng kể trong các thí nghiệm trên động vật. Tạp chí quốc tế Nature Communications từng cho biết, vào năm 2017, các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia đã thành công nuôi một con cừu sinh non - tương đương với 23 tuần mang thai ở người, trong tử cung nhân tạo gọi là "túi sinh học". Sau 4 tuần, con cừu đã mọc lông.

Túi sinh học này, được làm bằng vật liệu vinyl trong suốt, chứa đầy nước ấm và muối để tạo ra nước ối nhân tạo, với chất dinh dưỡng được cung cấp cho cừu qua một ống nối với dây rốn. Tuy nhiên, tử cung nhân tạo này hoạt động giống một lồng ấp hơn, cho phép các cá thể sinh non phát triển trong một môi trường tương tự như tử cung.

Giờ đây, công nghệ này đang ở giai đoạn là cần một bước tiến để thai nhi thực sự phát triển bên trong tử cung nhân tạo. Trong cuộc phỏng vấn, tiến sĩ Zhang không cung cấp chi tiết về cách trứng và tinh trùng được thụ tinh, cũng như cách cấy vào tử cung nhân tạo như thế nào.