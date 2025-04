Cách Samsung đối xử Galaxy M56 khiến khách hàng cao cấp “khó nuốt trôi”

Sản phẩm này không chỉ gây ấn tượng với thiết kế camera hiện đại và kiểu dáng bắt mắt mà còn được trang bị giao diện One UI 7 ngay khi xuất xưởng, cùng với cam kết hỗ trợ cập nhật Android và bảo mật trong vòng 6 năm.

Galaxy M56 được cài sẵn One UI 7 và hỗ trợ cập nhật lên đến năm 2030.

Điều đáng chú ý là Galaxy M56 không phải là mẫu điện thoại không phải cao cấp đầu tiên được cài sẵn hệ điều hành mới. Trước đó, Samsung đã cho ra mắt một số mẫu điện thoại giá rẻ với One UI 7 dựa trên Android 15 ngay từ đầu, trong bối cảnh người dùng điện thoại Galaxy cao cấp vẫn đang chờ đợi bản cập nhật này.

Samsung đã bắt đầu tối ưu hóa One UI 7 dựa trên Android 15 cho các thiết bị Galaxy từ tháng 12/2024 thông qua chương trình beta dành cho dòng Galaxy S24, sau đó mở rộng sang các thiết bị gập và dòng Galaxy S23 vào tháng 3/2025.

Nhưng có lẽ một điều vô cùng khó chịu mà Galaxy M56 5G mang lại chính là trải nghiệm One UI 7 một cách hoàn hảo hơn nhiều so với các mẫu cao cấp đời cũ. Samsung khẳng định rằng One UI 7 mang đến trải nghiệm người dùng được cải tiến, với nhiều tiện ích thông minh, biểu tượng ứng dụng hiện đại và Now Bar để cập nhật thông tin theo thời gian thực, cùng với các cải tiến về bảo mật.

Bản nâng cấp hệ điều hành này giúp Galaxy M56 nổi bật hơn so với các mẫu cao cấp như Galaxy S21 và S22. Trong khi One UI 7 là bản nâng cấp lớn cuối cùng cho dòng Galaxy S21 thì One UI 8 là bản cập nhật cuối cùng cho Galaxy S22. Dòng Galaxy S23 thực tế cũng chỉ được nâng cấp lên 4 thế hệ hệ điều hành Android.

Trong khi One UI 7 là bản cập nhật cuối cùng của Galaxy S21.

Chính sách cập nhật 7 năm mà Samsung công bố gần đây chỉ áp dụng cho dòng Galaxy S24 và các mẫu cao cấp thế hệ tiếp theo, bao gồm cả Galaxy S25 ra mắt năm nay. Trong khi đó, Galaxy M56 sẽ nhận được các bản cập nhật Android lớn lên đến Android 21, với các bản cập nhật bảo mật dự kiến sẽ được cung cấp đến tháng 10/2030 và có thể kéo dài hơn nếu Samsung điều chỉnh chính sách hỗ trợ.

Mặc dù dòng Galaxy S21 và S22 đã ra mắt từ lâu nhưng chúng vẫn được đánh giá cao hơn so với các mẫu điện thoại tầm trung của Samsung trong năm 2025. Người tiêu dùng đã chi trả một số tiền không nhỏ cho các mẫu điện thoại này, vì vậy họ xứng đáng nhận được dịch vụ hỗ trợ tốt hơn so với các sản phẩm phân khúc tầm trung.