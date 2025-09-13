Vì sao Pin MagSafe mới của Apple lại không tương thích với iPhone 17 Pro?

Apple mới đây đã chính thức mang Pin MagSafe (MagSafe Battery) trở lại với người dùng, ngay trong sự kiện ra mắt của dòng iPhone 17. Tuy nhiên, có một sự thật gây ngỡ ngàng khi phụ kiện này được thiết kế "độc quyền" và chỉ tương thích hoàn hảo với chiếc iPhone Air mới. Dù vậy, nó vẫn ẩn chứa một tính năng bất ngờ có thể "cứu cánh" cho cả những thiết bị khác của bạn.

Pin MagSafe là sự ưu ái mà Apple dành riêng cho mẫu iPhone Air.

Trong sự kiện ra mắt sản phẩm, Apple đã giới thiệu Pin MagSafe thế hệ mới, được thiết kế để liền mạch với chiếc iPhone Air siêu mỏng, giúp kéo dài thời lượng sử dụng của máy thêm đến 65%.

Nhiều người dùng đã đặt câu hỏi tại sao phụ kiện này lại không thể dùng chung cho iPhone 17 và 17 Pro. Câu trả lời nằm ở thiết kế vật lý. Hình dáng của viên pin mới được tạo ra để ôm khít vào mặt lưng của iPhone Air. Trong khi đó, cụm camera lồi lớn hơn trên iPhone 17 và 17 Pro đã cản trở, khiến viên pin không thể hít vào một cách chính xác.

Đây là một động thái cho thấy Apple đang muốn tạo ra một hệ sinh thái phụ kiện riêng biệt và độc đáo xoay quanh mẫu iPhone Air đặc biệt của mình.

Hình ảnh Pin MagSafe mới của Apple.

Dù không thể gắn hít MagSafe lên iPhone 17 Pro, nhưng người dùng vẫn có thể dùng viên pin này để sạc cho nó. Cụ thể, Apple đã trang bị cho Pin MagSafe mới một cổng USB-C. Cổng này không chỉ dùng để sạc cho chính viên pin, mà còn có khả năng cấp nguồn ra ngoài.

Điều này biến nó thành một cục pin sạc dự phòng có dây đa năng. Bạn hoàn toàn có thể dùng cáp USB-C để sạc cho bất kỳ thiết bị nào, từ iPhone 17 Pro, AirPods, iPad cho đến cả điện thoại Android trong những trường hợp khẩn cấp.

Pin MagSafe dành cho iPhone Air có giá bán lẻ là 99 USD. Nếu chỉ xét trên phương diện một cục pin dự phòng đa dụng, đây không phải là mức giá vừa túi tiền. Tuy nhiên, đối với những người dùng sở hữu iPhone Air, đây là một phụ kiện "2 trong 1" hoàn hảo khi vừa là sạc không dây MagSafe thời trang, vừa là một cục pin dự phòng hữu ích có thể chia sẻ năng lượng cho các thiết bị khác khi cần thiết.