Galaxy S26 FE cận cao cấp của Samsung đã sẵn sàng ra mắt

Samsung sẽ giới thiệu một thành viên mới thuộc dòng Galaxy S26 vào thứ Năm tuần tới (ngày 27/8) trong sự kiện "Galaxy Event August 2026". Sự kiện này sẽ được phát trực tiếp trên trang Samsung.com và kênh YouTube của hãng, bắt đầu lúc 12 giờ trưa (giờ UTC).

Mặc dù công ty không nêu đích danh tên sản phẩm nhưng chắc chắn đó là Samsung Galaxy S26 FE. Đáng tiếc là hãng vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin chính thức nào về phiên bản FE mới này.

Galaxy S26 FE sắp được trình làng.

Trước đó, theo thông tin rò rỉ từ nhãn EPREL, máy đạt xếp hạng A về hiệu suất năng lượng, xếp hạng A về khả năng chống rơi vỡ nhưng lại chỉ đạt mức C về khả năng sửa chữa. Pin của máy được đánh giá có tuổi thọ 1.200 chu kỳ sạc và cung cấp thời lượng sử dụng 50 giờ cho mỗi lần sạc. Ngoài ra, thiết bị cũng đạt chuẩn IP68 về khả năng kháng bụi và nước.

Tất nhiên, đây chưa phải là thông tin chính thức. Dự kiến, việc nâng cấp lên chip Exynos 2500 sẽ là thay đổi lớn nhất của Galaxy S26 FE.

Galaxy S26 FE sẽ có các tùy chọn màu sắc Tím Blueberry, Đen Graphite và Xanh Pistachio. Chiếc điện thoại này sẽ có màn hình phẳng được bảo vệ bởi kính Gorilla Glass Victus+, cùng với khung nhôm. Ngoài ra, máy sở hữu cụm ba camera sau được bố trí theo chiều dọc, bao gồm cảm biến chính 50MP, camera góc siêu rộng 12MP và camera tele 8MP. Ở mặt trước, camera 12MP sẽ đảm nhiệm việc chụp ảnh selfie.

Galaxy S26 FE sẽ có 3 màu này.

Những hình ảnh quảng cáo cũng tiết lộ rằng Galaxy S26 FE sẽ được trang bị viên pin 4.900mAh hỗ trợ sạc nhanh có dây 45W. Chiếc điện thoại này sẽ có màn hình AMOLED 6,7 inch với độ phân giải Full-HD+ và tần số quét 120Hz.

Theo thông tin rò rỉ, chiếc điện thoại này sẽ đạt chuẩn chống nước IP68 và có độ dày 7,4mm. Samsung cũng sẽ cung cấp hệ điều hành Android và các bản cập nhật bảo mật trong 7 năm.

Theo thông tin rò rỉ, Galaxy S26 FE cũng sẽ đi kèm với một số tính năng phần mềm, bao gồm: Horizontal Lock, My FanCam, Audio Eraser và nhiều tính năng khác.