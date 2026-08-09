Vì sao các hãng từ bỏ pin tháo rời trên điện thoại?

Trước đây, việc thay pin điện thoại rất đơn giản, chỉ cần mở nắp lưng và nhấc pin ra. Tuy nhiên, thiết kế này ngày càng trở nên hiếm hoi khi chỉ một số ít thiết bị vẫn giữ được tính năng này. Điều này có thể bắt nguồn từ một số nguyên nhân, mặc dù tương lai có thể thay đổi sau những nỗ lực từ Liên minh Châu Âu nhằm đưa pin tháo rời trở lại.

Điện thoại pin tháo rời từng rất phổ biến

Hiện tại, một số mẫu điện thoại thông minh vẫn có pin dễ thay thế. Chẳng hạn, Galaxy XCover 7 Pro - một chiếc điện thoại siêu bền đạt tiêu chuẩn quân sự, sở hữu pin 4.350 mAh có thể thay thế dễ dàng. Thiết kế của sản phẩm phù hợp cho những môi trường khắc nghiệt, cho phép người dùng thay pin khi cần thiết, như trong các chuyến đi bộ đường dài hay leo núi. Một mẫu điện thoại khác là Fairphone 6, cũng có pin dễ thay thế, mặc dù cần nhiều công sức hơn do pin được giữ cố định bằng ốc vít.

Sự bất tiện của pin tháo rời trên điện thoại

Một trong những lý do chính khiến pin tháo rời không còn phù hợp trên điện thoại là xu hướng ưa chuộng sản phẩm có thiết kế mỏng hơn. Các điện thoại có pin tháo rời thường cần nhiều bộ phận và cơ chế, như ốc vít, làm cho chúng dày hơn.

Hơn nữa, người dùng hiện nay ưa chuộng chất liệu cao cấp như kính và nhôm, trong khi mặt lưng tháo rời có thể dễ bị vỡ. Ngoài ra, hầu hết điện thoại hiện đại đều có thiết kế kín để bảo vệ khỏi bụi và nước, như dòng iPhone 17 với xếp hạng chống nước IP68. Tuy nhiên, một số sản phẩm như Galaxy XCover 7 Pro vẫn có thể đạt tiêu chuẩn chống nước với thiết kế pin tháo rời. Samsung đã trang bị các lớp niêm phong để bảo vệ các linh kiện bên trong.

Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý là thiết kế pin dễ tháo lắp có thể giúp người dùng kéo dài tuổi thọ điện thoại, điều mà các công ty chắc chắn không mong muốn.

Quy định mới của Liên minh Châu Âu có thể làm thay đổi thiết kế điện thoại tương lai?

Sức ép từ Liên minh Châu Âu

Bất chấp những lý do nêu trên, một luật mới từ Liên minh Châu Âu có thể làm thay đổi mọi thứ. Cụ thể, kể từ tháng 2.2027, Liên minh Châu Âu sẽ yêu cầu các công ty phải cung cấp điện thoại và máy tính bảng có pin tháo rời, ít nhất tại khu vực này. Mục tiêu của quy định là kéo dài tuổi thọ thiết bị và giảm thiểu rác thải. Điều này có thể dẫn đến việc các công ty áp dụng thiết kế chung mới cho toàn cầu, không chỉ riêng cho EU.

Mặc dù quy định này có thể thúc đẩy sự xuất hiện của pin tháo rời, nhưng không có nghĩa là người dùng sẽ thấy nhiều điện thoại với nắp lưng dễ tháo. Theo quy định, pin được coi là “có thể tháo rời bởi người dùng cuối” nếu có thể tháo bằng các dụng cụ thông dụng như tua vít. Điều đó có nghĩa các công ty vẫn có thể sử dụng ốc vít để giữ pin mà không cần thay đổi thiết kế đáng kể.

Cuối cùng, một điều khoản ngoại lệ trong quy định cho phép các công ty chỉ cần cung cấp pin thay thế cho các trung tâm sửa chữa chuyên nghiệp, tức không phải cho người dùng cuối. Điều này có thể giúp các thương hiệu như Apple không cần phải thay đổi thiết kế iPhone của họ.

Tóm lại, trong tương lai gần, người dùng có thể thấy sự trở lại của pin tháo rời trên điện thoại, nhưng không phải theo cách mà họ mong đợi.