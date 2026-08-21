Nothing tung bộ đôi smartphone có mặt lưng trong suốt, giá từ 12 triệu đồng

Phone (4a) series tiếp tục sử dụng thiết kế trong suốt đặc trưng của Nothing. Phone (4a) Pro có khung kim loại nguyên khối, dày 7,95mm, tích hợp buồng hơi VC 5.300mm² và đạt chuẩn IP65. Trong khi đó, Phone (4a) có cụm camera trung tâm, Glyph Bar mới ở mặt lưng và đạt chuẩn IP64.

Nothing Phone (4a) có mặt lưng lạ mắt.

Về nhiếp ảnh, Phone (4a) Pro trang bị camera chính Sony LYT700C hỗ trợ OIS, camera tele tiềm vọng 50MP với zoom quang 3,5x và zoom tối đa 140x, cùng camera góc siêu rộng Sony và camera trước 32MP. Phone (4a) cũng có camera chính 50MP OIS, tele tiềm vọng 50MP zoom quang 3,5x, camera góc siêu rộng Sony và camera trước 32MP, hỗ trợ zoom tối đa 70x.

Phone (4a) Pro sử dụng màn hình AMOLED 6,83 inch, độ phân giải 1.5K, tần số quét 144Hz và độ sáng HDR tối đa 5.000 nit. Phone (4a) có màn hình AMOLED 6,78 inch, độ phân giải 1.5K, tần số quét thích ứng 120Hz và độ sáng HDR tối đa 4.500 nit. Cả hai đều được bảo vệ bằng Corning Gorilla Glass 7i.

Về hiệu năng, Phone (4a) Pro dùng Snapdragon 7 Gen 4, trong khi Phone (4a) trang bị Snapdragon 7s Gen 4. Cả hai chạy Nothing OS 4.1 trên nền Android 16, hỗ trợ 3 năm cập nhật Android và 6 năm cập nhật bảo mật.

Phone (4a) series có pin 5.080 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 50W và thời lượng sử dụng hỗn hợp lên đến 17 giờ. Máy cũng tích hợp các công cụ Essential AI như Essential Search, Essential Memory và Playground.

Tại thị trường Việt Nam, Nothing Phone (4a) có giá khoảng 12 triệu đồng cho bản 8GB/128GB, 13 triệu đồng cho bản 8GB/256GB và 14 triệu đồng cho bản 12GB/256GB. Phone (4a) Pro chỉ có một phiên bản 12GB/256GB, giá gần 16 triệu đồng chênh lệch 3 triệu đồng so với 499 USD (khoảng 13 triệu đồng) trên thị trường quốc tế.