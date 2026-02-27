Các bước đơn giản để cử tri đăng ký bầu cử qua ứng dụng VNeID

Nhằm phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, Bộ Công an đã ban hành quy trình cấp Giấy chứng nhận cho cử tri tham gia bỏ phiếu ở nơi khác dưới hình thức bản điện tử.

Theo đó, thay vì phải thực hiện các thủ tục giấy tờ theo phương thức truyền thống, những cử tri đã sở hữu tài khoản định danh điện tử mức độ 2 nay có thể đăng ký trực tuyến ngay trên ứng dụng VNeID với thao tác nhanh gọn, thuận tiện, góp phần đơn giản hóa quy trình và tiết kiệm thời gian.

Tính năng Bầu cử Quốc hội khóa XVI hiển thị trên ứng dụng VNeID. (Ảnh: Minh Hoàn)

Dưới đây là các bước cụ thể mà cử tri có thể thực hiện trên VNeID:

Bước 1: Đối với cử tri đã có tài khoản định danh điện tử mức 2 truy cập ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh, chọn mục Dịch vụ khác → Bầu cử Quốc hội khóa XVI → Khu vực bỏ phiếu của cử tri → Chọn Thay đổi nếu muốn yêu cầu thay đổi khu vực bỏ phiếu. Chọn địa điểm muốn tham gia bỏ phiếu.

Bước 2: Công an cấp phường/xã kiểm tra và lập danh sách cử tri đăng ký trình UBND cấp phường/xã xác nhận (thực hiện không quá 03 ngày)

Bước 3: UBND phường/xã thực hiện xác nhận, đóng dấu vào danh sách cử tri đăng ký bỏ phiếu nơi khác do Công an phường/xã trình.

Bước 4: Công an phường/xã căn cứ danh sách đã được UBND xác nhận để cập nhật lên phần mềm quản lý cử tri

Bước 5: Ứng dụng VNeID hiển thị Giấy chứng nhận điện tử cho cử tri.

Bước 6: Khi đi bỏ phiếu, cử tri chỉ cần xuất trình bản điện tử này trên VNeID tại nơi đã đăng ký.

Ngoài ứng dụng VNeID, Bộ Công an đã triển khai kết nối Trang thông tin bầu cử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để người ứng cử có thể khai thác thông tin tự động điền vào mẫu kê khai.