Người dùng iPhone cuối cùng cũng có tính năng Android sau nhiều năm

Mặc dù Apple đã cung cấp tính năng sạc ngược không dây cho iPhone 12, tuy nhiên khả năng này chỉ được kích hoạt khi đi kèm ốp lưng MagSafe riêng từ Apple. Kể từ đó, tính năng sạc ngược không dây không còn xuất hiện trên các mẫu iPhone nữa, một điều vô cùng thất vọng khi nhìn vào thế giới Android, vốn đã triển khai khả năng này trong một thời gian dài.

iPhone 17 Pro có thể là chiếc iPhone đầu tiên hỗ trợ sạc ngược không dây trực tiếp.

Giờ đây, tin đồn mới nhất xuất phát từ một chuyên gia rò rỉ có tên Fixed Focus Digital trên Weibo cho thấy sạc ngược không dây sẽ quay trở lại trong năm nay, mặc dù Apple sẽ giới hạn trên các mẫu iPhone 17 Pro.

Được biết, sạc ngược không dây là tính năng cho phép người dùng iPhone sạc các thiết bị ngoại vi như AirPods hoặc Apple Watch bằng cách đặt chúng lên trên iPhone. Tính năng này cũng có thể được sử dụng để sạc các smartphone khác, giúp người dùng iPhone 17 Pro chia sẻ pin với các thiết bị khác. Mặc dù không phải là một tính năng đột phá nhưng điều này sẽ tăng giá trị cho iPhone 17 Pro và giúp người dùng dễ dàng hơn khi ra ngoài mà không cần mang theo bộ sạc.

Tuy nhiên, người dùng nên thận trọng với tin đồn này khi các nguồn tin rò rỉ cho biết Apple vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và chưa có xác nhận chính thức về việc triển khai. Một báo cáo trước đó cũng cho biết rằng Apple có thể triển khai sạc ngược không dây, tuy nhiên công suất hỗ trợ chỉ là 7,5W. Mặc dù tốc độ này không quá ấn tượng nhưng đủ để sạc nhanh trong những tình huống khẩn cấp.

Tính năng này sẽ giúp iPhone bớt bị "cà khịa" bởi các đối thủ Android.

Nếu tính năng sạc ngược không dây được trang bị trên iPhone 17 Pro, có thể sẽ có thêm nhiều thông tin về khả năng này trong thời gian tới. Mọi thứ sẽ được vén màn trong tuyên bố chính thức của Apple khi ra mắt dòng iPhone 17 tại sự kiện đặc biệt vào tháng 9 tới, nhiều khả năng là thứ Ba, ngày 9/9. Nếu đúng như vậy, đơn đặt hàng trước có thể bắt đầu vào thứ Sáu, ngày 12/9, và dòng iPhone 17 dự kiến sẽ có mặt tại các cửa hàng vào thứ Sáu, ngày 19/9.