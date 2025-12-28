Hàng loạt smartphone của Xiaomi, Apple, Samsung sẽ tăng giá vào năm 2026

Xiaomi đã ám chỉ về việc tăng giá và công ty cuối cùng đã quyết định tăng giá cho điện thoại thông minh của mình. Vào năm sau, Apple và Samsung cũng có khả năng làm theo khi giá bộ nhớ tăng mạnh trên toàn ngành, khiến việc tăng giá là không thể tránh khỏi.

Xiaomi ấn định mức tăng 10%

Theo một báo cáo mới nhất, Xiaomi đã quyết định tăng giá khoảng 10% cho điện thoại thông minh cao cấp mới nhất của mình, Xiaomi 17 Ultra. Chiếc điện thoại này đã được ra mắt vào ngày 25/12, giá khởi điểm ở mức 26,1 triệu đồng.

Ông Lu Weibing - Chủ tịch của Xiaomi đã tuyên bố, việc tăng giá mạnh hơn nữa là điều không thể tránh khỏi vào năm 2026. Trên thực tế, Xiaomi 17 Ultra đang được ra mắt sớm hơn dự kiến, trước khi việc tăng giá có thể ảnh hưởng quá nhiều đến giá bán lẻ.

Ảnh minh họa.

Samsung và Apple chắc chắn sẽ là những cái tên tiếp theo. Báo cáo của Counterpoint Research cũng đưa ra dự báo về việc tăng giá cho tất cả các mẫu điện thoại thông minh trên toàn ngành. Điện thoại giá rẻ ​​sẽ có mức tăng giá cao nhất, khoảng 25%, điện thoại tầm trung dự kiến ​​tăng khoảng 15%. Trong khi đó, điện thoại cao cấp dự kiến ​​có mức tăng giá khoảng 10%.

Nói tóm lại, điện thoại Samsung và Apple sẽ chứng kiến ​​​​việc tăng giá vào năm 2026 và những năm tiếp theo. Google, Oppo và các nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn khác cũng sẽ không ngoại lệ. Đó chỉ là cách ngành công nghiệp đang được định hình hiện nay.

Yếu tố quan trọng nhất dẫn đến việc tăng giá

Trớ trêu thay, việc tăng giá lại do sự mở rộng nhanh chóng của cơ sở hạ tầng AI. Giá bộ nhớ đang tăng vọt vì cơ sở hạ tầng này cần rất nhiều. AI cũng là tính năng được quảng bá mạnh mẽ nhất trên các điện thoại thông minh trong vài năm trở lại đây.

Xiaomi 17 Ultra.

AI - dù không nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng cuối cùng lại khiến điện thoại trở nên đắt hơn. Khi Apple chuyển sang sử dụng Google Gemini, chúng ta có thể kỳ vọng sẽ có nhiều hoạt động quảng bá hơn nữa cho các tính năng này trong tương lai.