Tử vong vì điện thoại Galaxy lỗi thời không thể gọi dịch vụ khẩn cấp

Thiếu các bản vá bảo mật mới có thể khiến người dùng dễ bị tổn thương trước các mối đe dọa an ninh mạng, thậm chí dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng mà chủ nhân của nó không thể lường trước, như trường hợp mới đây tại Sydney, Úc.

Người dùng có nhiều lý do để tránh xa các điện thoại không còn hỗ trợ phần mềm.

Nội dung báo cáo cho biết một người đàn ông ở Sydney đã tử vong do chiếc điện thoại Samsung Galaxy cũ của anh ta không thể gọi đến số 000 để yêu cầu dịch vụ cấp cứu. Lebara, một nhà mạng di động ảo hoạt động trên nền tảng của Vodafone, xác nhận rằng cuộc gọi khẩn cấp của khách hàng nói trên đã không được kết nối vì thiết bị Samsung không tương thích.

Nhà mạng này cũng cho biết không có sự cố rớt mạng nào xảy ra vào thời điểm đó, có nghĩa cuộc gọi lẽ ra có thể được thực hiện. Đánh giá ban đầu cho thấy nạn nhân đã sử dụng một thiết bị Samsung có phần mềm không tương thích để thực hiện cuộc gọi khẩn cấp.

Cảnh báo nghiêm trọng cho người dùng điện thoại Samsung cũ

Trước đó, một số nhà mạng tại Úc, bao gồm TPG, Optus và Telstra, đã cảnh báo khách hàng về các thiết bị lỗi thời. Họ thông báo rằng nếu không cập nhật điện thoại trong vòng một tháng, các thiết bị này sẽ bị chặn khỏi mạng.

Ước tính có khoảng 50.000 thiết bị Samsung lỗi thời sẽ bị ảnh hưởng, bao gồm các mẫu Galaxy A7 (2017), Galaxy A5 (2017), Galaxy J1 (2016), Galaxy J3 (2016), Galaxy J5 (2017), Galaxy Note 5, Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge+, Galaxy S7 và Galaxy S7 Edge. Tất cả các thiết bị này đều đã hết thời hạn hỗ trợ phần mềm.

Samsung cũng đã công bố danh sách các thiết bị cũ vẫn được hỗ trợ phần mềm, khuyến cáo người dùng cần cập nhật để đảm bảo khả năng gọi 000 trong trường hợp khẩn cấp. Người dùng tại Úc nên kiểm tra danh sách này để đảm bảo rằng họ được hỗ trợ đầy đủ và tránh rơi vào tình huống nguy hiểm trong trường hợp cần thiết.