iPhone sắp áp dụng công nghệ khiến Samsung đứng ngồi không yên

Tất cả các mẫu iPhone 17 (bao gồm cả iPhone Air) được ra mắt trong năm nay đều trang bị công nghệ màn hình ProMotion LTPO - một tính năng trước đây chỉ có trên các mẫu Pro và Pro Max.

Động thái mới của Apple khiến Samsung Display phải chú ý.

Nhưng mọi thứ có thể sắp thay đổi khi báo cáo mới cho thấy Apple đã chọn HMO làm công nghệ màn hình thế hệ tiếp theo cho iPhone, động thái khiến Samsung Display phải lo sốt vó. Cụ thể, nguồn tin cho biết Apple đã bắt đầu phát triển công nghệ HMO nhằm tăng cường độ linh động của electron so với các màn hình TFT Oxide hiện có.

Công nghệ màn hình TFT hiện tại hoạt động như một công tắc, điều chỉnh dòng điện để kiểm soát hoạt động của điểm ảnh. Các loại màn hình TFT bao gồm: Amorphous Silicon (a-Si), Low-Temperature Polycrystalline Silicon (LTPS), và Oxide (Oxide/Oxide Semiconductor).

LTPO kết hợp cả LTPS cho độ phân giải cao và oxit cho hiệu suất tốt. Tuy nhiên, HMO được cho là sẽ cải thiện độ linh động của electron nhằm khắc phục những điểm yếu của công nghệ Oxide TFT, từ đó nâng cao hiệu suất ở mức công suất thấp hơn.

Màn hình mới giúp giải quyết vấn đề thời lượng pin trên iPhone.

Công nghệ màn hình HMO hứa hẹn sẽ tiết kiệm điện năng hơn và có chi phí sản xuất thấp hơn so với LTPO. Nhờ vào những ưu điểm này, các smartphone sử dụng tấm nền OLED HMO sẽ có thời lượng pin dài hơn mà không cần tăng dung lượng pin. Nếu mức tiêu thụ điện năng của màn hình giảm, smartphone sẽ có thể hoạt động lâu hơn và dễ dàng tích hợp các tính năng mới như AI hoặc màn hình lớn hơn mà vẫn duy trì thời gian sử dụng.

Lưu ý rằng, LTPO đã trở thành giải pháp màn hình phổ biến trong ngành công nghiệp điện thoại, trong khi Apple vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu công nghệ HMO - một quá trình có thể mất nhiều năm để thương mại hóa.