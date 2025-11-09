Điện thoại Trung Quốc khiến Apple và Samsung “ngại ngùng” vì pin quá khủng

Trong năm 2025, những chiếc điện thoại pin dung lượng lớn đã xuất hiện ngày một nhiều, bao gồm các thương hiệu hàng đầu Trung Quốc như Oppo và Xiaomi. Các sản phẩm này không chỉ có thiết kế tương tự như các flagship thông thường mà còn sở hữu viên pin lên tới 7.500 mAh. Đây là dung lượng lớn hơn 50% so với iPhone 17 Pro Max và Galaxy S25 Ultra.

Mặc dù có pin dung lượng lớn 7.500 mAh, Oppo Find X9 Pro không hề có cảm giác quá cồng kềnh.

Kết quả thực tế từ các bài kiểm tra cho thấy, Oppo Find X9 Pro có thể duy trì thời gian duyệt web lên tới 25 giờ, cao hơn 25% so với các đối thủ. Đối với việc phát trực tuyến video trên YouTube, thời gian sử dụng của Oppo còn cao hơn gần 45%. Điều này cho thấy, mặc dù không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận, nhưng sự cải thiện về thời lượng pin là rất đáng kể.

Sự thay đổi này mang lại một trải nghiệm mới: những “điện thoại pin lớn” có thể sử dụng liên tục trong hai ngày mà không cần sạc. Điều này có nghĩa người dùng không còn phải lo lắng về việc sạc pin qua đêm hay mang theo bộ sạc khi đi du lịch. Thậm chí, với mức sử dụng ít, thời gian sử dụng có thể kéo dài lên đến ba ngày.

Điện thoại Duyệt web Video Chơi game OPPO Find X9 Pro (7.500 mAh) 25 giờ 34 phút 13 giờ 30 phút 11 giờ 17 phút iPhone 17 Pro Max (5.088 mAh) 20 giờ 9 phút 9 giờ 37 phút 11 giờ 34 phút Galaxy S25 Ultra (5.000 mAh) 20 giờ 49 phút 8 giờ 54 phút 14 giờ 21 phút Google Pixel 10 Pro XL (5.200 mAh) 19 giờ 41 phút 10 giờ 0 phút 4 giờ 35 phút

Apple và Samsung dễ bị tổn thương

Trong bối cảnh chất lượng camera không còn là yếu tố quyết định để người dùng nâng cấp, thời lượng pin sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng. Mặc dù có tiềm lực tài chính lớn, Apple và Samsung lại chậm chân trong việc cải tiến công nghệ pin. Những tiến bộ trong công nghệ pin như cell pin xếp chồng và quản lý năng lượng dựa trên AI đã giúp tích hợp nhiều năng lượng hơn mà không làm tăng kích thước điện thoại.

Hiện tại, Apple và Samsung đang phải đối mặt với áp lực từ các thương hiệu Trung Quốc, những công ty đang dẫn đầu trong việc đổi mới công nghệ pin. Mặc dù các thương hiệu này bị hạn chế tại nhiều thị trường, nhưng sức ép từ người tiêu dùng sẽ ngày càng gia tăng.

Người tiêu dùng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc "pin điện thoại sử dụng được bao ngày".

Khi người dùng thấy những chiếc điện thoại như OnePlus hay Xiaomi có thời lượng pin vượt trội và thời gian sạc nhanh, họ sẽ đặt câu hỏi về lý do tại sao các sản phẩm của Apple và Samsung không thể làm được điều tương tự.

Sự cạnh tranh trong ngành công nghệ di động đang diễn ra mạnh mẽ, và nếu không nhanh chóng cải tiến, Apple và Samsung có thể sẽ bị tụt lại phía sau trong cuộc đua này.