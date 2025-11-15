Samsung chịu “tăng tốc” sau nhiều năm, fan iPhone “cười khúc khích”

Trái ngược với Apple, vốn đã dẫn đầu trong lĩnh vực sạc không dây trên smartphone, Samsung giờ đây mới có thể giới thiệu tính năng sạc không dây mới cho các mẫu Galaxy S26.

Samsung cuối cùng cũng sạc không dây nhanh như iPhone.

Cụ thể, Galaxy S26 Ultra sẽ hỗ trợ sạc không dây với công suất 25W, giúp giảm thời gian sạc tổng thể khoảng 40% so với mức 15W mà hãng từng cung cấp trên các mẫu trước đó. Trong khi đó, các phiên bản Galaxy S26 và S26+ sẽ có tốc độ sạc không dây 20W, tương đương với iPhone Air.

Từ sau sự cố Galaxy Note7 cháy nổ vào năm 2016, Samsung đã rất thận trọng trong việc áp dụng công nghệ pin mới vào smartphone. Tuy nhiên, với sự ra mắt của Galaxy S26, công ty Hàn Quốc cuối cùng cũng vượt qua những lo ngại nội bộ để mang đến một giải pháp sạc mạnh mẽ hơn.

Cần lưu ý rằng Apple đã hỗ trợ chuẩn sạc không dây Qi2 từ dòng iPhone 16 năm ngoái, cho phép sạc không dây lên đến 25W. Một số nhà sản xuất Trung Quốc thậm chí còn cung cấp công suất sạc không dây lên đến 50W.

Dự kiến, công nghệ sạc không dây nâng cấp này sẽ được áp dụng cho các mẫu smartphone màn hình gập Galaxy Z-series sắp ra mắt, bao gồm Galaxy Z TriFold, sau đó sẽ mở rộng ra các mẫu smartphone khác với mức giá phải chăng hơn.