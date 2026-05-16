Những thói quen sạc điện thoại mùa hè khiến pin xuống cấp nhanh gấp đôi

Khi thời tiết bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt, nhiều người nhận thấy điện thoại nhanh nóng, pin tụt nhanh hoặc hiệu năng giảm rõ rệt. Theo các chuyên gia công nghệ, nguyên nhân không chỉ đến từ môi trường mà còn liên quan trực tiếp đến cách sử dụng và sạc thiết bị hằng ngày.

Pin lithium-ion trên smartphone vốn nhạy cảm với nhiệt độ. Phần lớn nhà sản xuất khuyến nghị thiết bị hoạt động tốt nhất trong khoảng từ 16 đến 22 độ C. Khi nhiệt độ vượt quá ngưỡng này trong thời gian dài, các phản ứng hóa học bên trong pin có thể bị đẩy nhanh, khiến tuổi thọ pin giảm đáng kể.

Bên cạnh đó, người dùng cần tránh một số sai lầm có thể xảy ra trong quá trình sạc pin điện thoại để tránh xuống cấp nhanh chóng.

Vừa sạc vừa chơi game hoặc xem video

Đây được xem là một trong những thói quen phổ biến nhất của người dùng. Trong điều kiện bình thường, quá trình sạc đã sinh nhiệt. Khi người dùng đồng thời chạy các tác vụ nặng như chơi game, chỉnh sửa video hay livestream, bộ xử lý tiếp tục tạo thêm nhiệt lượng lớn, khiến nhiệt độ máy tăng mạnh, đặc biệt trong những ngày nắng nóng.

Nhiều chuyên gia cho rằng việc duy trì tình trạng “nóng kép” nói trên trong thời gian dài là một trong những nguyên nhân khiến pin chai nhanh hơn bình thường.

Không “giải nhiệt” cho smartphone

Người dùng cũng không nên đặt điện thoại trên nệm, chăn hoặc dưới gối khi sạc pin, bởi những bề mặt này giữ nhiệt và cản khả năng tản nhiệt tự nhiên của thiết bị. Không ít trường hợp điện thoại trở nên nóng bất thường chỉ sau vài chục phút sạc vì bị bao quanh bởi vật liệu bí nhiệt.

Hơn nữa, việc sử dụng ốp lưng quá dày cũng có thể góp phần làm nhiệt độ tăng cao. Một số mẫu ốp chống sốc hoặc ốp kim loại khiến nhiệt khó thoát ra ngoài, đặc biệt khi dùng sạc nhanh. Trong mùa hè, nhiều kỹ thuật viên khuyến nghị người dùng nên tháo ốp nếu cảm thấy điện thoại nóng bất thường trong lúc sạc.

Sạc điện thoại trong ô tô cũng là thói quen tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt nếu không mở điều hòa mát khi đỗ xe không bật điều hòa, nơi nhiệt độ bên trong cabin xe đỗ ngoài trời có thể vượt 50 độ C chỉ sau thời gian ngắn. Nếu vừa cắm sạc vừa bật dẫn đường hoặc nghe nhạc, smartphone sẽ phải chịu mức nhiệt rất cao, ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền pin.

Lạm dụng sạc nhanh, sạc qua đêm

Mặc dù công nghệ sạc nhanh giúp tiết kiệm thời gian, tuy nhiên điều đó cũng sinh nhiều nhiệt hơn so với sạc thông thường. Trong môi trường nóng bức, nhiệt lượng phát sinh có thể tăng mạnh hơn nữa. Các chuyên gia cho rằng không cần thiết phải từ bỏ hoàn toàn sạc nhanh, nhưng người dùng nên hạn chế sử dụng liên tục, nhất là vào buổi trưa hoặc khi thiết bị đang nóng sẵn vì sử dụng ngoài trời.

Cùng với đó, thói quen cắm sạc qua đêm trong phòng không có điều hòa cũng là yếu tố khiến pin dễ xuống cấp. Dù smartphone hiện đại có cơ chế tự ngắt khi đầy pin, thiết bị vẫn duy trì trạng thái nhiệt cao trong nhiều giờ liên tục nếu môi trường xung quanh nóng bức.

Để kéo dài tuổi thọ pin trong mùa hè, người dùng được khuyến nghị sạc điện thoại ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và hạn chế vừa sạc vừa sử dụng. Nếu thiết bị quá nóng, nên tạm ngừng sạc và tháo ốp lưng để máy hạ nhiệt tự nhiên.

Các chuyên gia cũng khuyên nên duy trì pin trong khoảng 20-80% thay vì thường xuyên để cạn hoặc sạc đầy 100%. Những thay đổi nhỏ trong thói quen sử dụng có thể giúp smartphone duy trì hiệu năng ổn định lâu hơn trong mùa nắng nóng.