Faker và T1 khuấy động lễ hội eSports lớn nhất tại Việt Nam

Với tên gọi “VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled”, lễ hội eSports lớn nhất Việt Nam đã mang đến cho người hâm mộ cơ hội gặp gỡ đội tuyển T1 và huyền thoại Faker ngay tại Hà Nội.

Sự kiện được nhiều bạn trẻ đánh giá “quá wow”.

Nổi tiếng với thành tích ấn tượng trong Liên Minh Huyền Thoại, đội hình T1 đã biến giấc mơ của hàng triệu fan thành hiện thực khi có mặt tại Việt Nam vào sáng 20/12. Biểu tượng trong làng game thế giới, Faker, cùng toàn bộ đội hình T1 đã tham gia buổi fan meeting đầu tiên tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Các tuyển thủ đã được ngồi trên một chiếc máy bay riêng.

Lễ hội cũng chứng kiến sự xuất hiện của MC Lee Sung-hoon, gương mặt quen thuộc của cộng đồng LCK Hàn Quốc, dẫn dắt sự kiện.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển T1 mang theo 5 chiếc cúp vô địch thế giới ra khỏi Hàn Quốc. Những chiếc cúp danh giá được trưng bày tại sự kiện đã thu hút hàng ngàn fan đến check-in, tạo nên những hàng dài người hâm mộ háo hức được chạm vào huyền thoại. Linh vật phượng hoàng lửa Ati cũng lần đầu tiên xuất ngoại, với Việt Nam được chọn làm điểm đến đầu tiên.

Hai thí sinh trình diễn cosplay tại sự kiện.

Sự kiện không chỉ mang đến cơ hội gặp gỡ Faker và các tuyển thủ T1 mà còn tạo ra những cảm xúc vỡ òa cho cộng đồng fan Việt. Mạng xã hội đã bùng nổ với hàng trăm nghìn bài viết, bình luận và clip phản ứng từ người hâm mộ.

Không khí tại VEC giống như một đại tiệc eSports thực thụ với nhiều hoạt động hấp dẫn như triển lãm, cosplay, gian hàng trò chơi, ẩm thực, khu trải nghiệm VR và giải đấu Tứ Hùng với sự góp mặt của các ngôi sao làng game Việt như SofM, Levi, Kiaya, Thầy Giáo Ba, Archie. Ngày 21/12 sẽ là điểm nhấn với trận showmatch lịch sử giữa T1 và đội tuyển All-Star Việt Nam, nơi người hâm mộ sẽ chứng kiến những “huyền thoại sống” thi đấu trực tiếp.

Khách hàng check in tại gian hàng.

Lễ hội VPBank Presents Esports Festival: Legends Unite đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng cộng đồng game thủ Việt. Với hàng loạt “cái đầu tiên”, sự kiện không chỉ là một buổi giải trí mà còn khẳng định Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng tổ chức các sự kiện eSports tầm cỡ thế giới. Lễ hội mang đến cho fan Việt những trải nghiệm tuyệt vời và mở ra hy vọng về một tương lai mà Việt Nam sẽ là điểm đến của những giải đấu đỉnh cao và các huyền thoại eSports tiếp theo.