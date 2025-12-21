Năm 2025 tiếp tục chứng kiến sự thống trị của Samsung trên thị trường smartphone toàn cầu với dòng sản phẩm trải dài từ flagship cao cấp đến các mẫu smartphone màn hình gập độc đáo và lựa chọn tầm trung hấp dẫn.

Hãy tham khảo Top 5 điện thoại Samsung đáng mua nhất năm 2025 dưới đây. Mỗi lựa chọn đều phù hợp với những nhu cầu khác nhau, từ người dùng chuyên sâu đến những người muốn sở hữu 1 thiết bị linh hoạt cho mọi tình huống.

1. Samsung Galaxy S25 Ultra

Giá bán từ: 27,5 triệu đồng

Galaxy S25 Ultra tiếp tục giữ vững ngôi vị flagship toàn diện nhất của Samsung trong năm 2025. Máy sở hữu màn hình Dynamic AMOLED 2X 6,9 inch với tần số quét 120Hz, độ sáng tối đa vượt trội và độ phân giải sắc nét, mang đến trải nghiệm thị giác đỉnh cao. Galaxy S25 Ultra được trang bị chip Snapdragon 8 Elite - cho hiệu năng xử lý vượt trội, đủ sức “cân” mọi tác vụ từ chơi game nặng đến xử lý video 8K.

Galaxy S25 Ultra.

Camera là điểm nhấn lớn nhất với hệ thống đa ống kính cao cấp: 200MP + 50MP + 50MP + 10MP đi kèm khả năng zoom kỹ thuật số lên đến 100x. Những tính năng này giúp Galaxy S25 Ultra trở thành lựa chọn hàng đầu cho người dùng yêu thích nhiếp ảnh di động chuyên sâu. Viên pin dung lượng lớn và sạc nhanh cải tiến giúp máy trụ vững suốt ngày dài, phù hợp với người dùng làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo nội dung và những ai muốn sở hữu 1 chiếc smartphone “đỉnh nhưng bền”.

2. Samsung Galaxy S25

Giá bán từ: 17,19 triệu đồng

Nếu Galaxy S25 Ultra là lựa chọn cho nhóm người dùng cao cấp, Galaxy S25 lại là chiếc smartphone phù hợp với đông đảo người dùng phổ thông cần hiệu năng mạnh mẽ đi kèm thiết kế tinh tế. Máy trang bị màn hình 6,2 inch Dynamic AMOLED 2X, cho hình ảnh sắc nét và màu sắc trung thực. Chip Snapdragon 8 Elite đảm bảo hiệu năng mượt mà cho các tác vụ hằng ngày, từ lướt web, xem video đến chơi game ở mức cấu hình cao.

Galaxy S25.

Camera chính 50MP cùng nhiều tính năng nhiếp ảnh được trau chuốt giúp Galaxy S25 trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc cao cấp không quá “chặt giá”. Pin 4000mAh đủ dùng trong cả ngày và thiết bị hỗ trợ sạc nhanh tiện lợi. Đây là lựa chọn phù hợp với người dùng muốn một chiếc smartphone cao cấp nhưng không cần đến những “đặc sản” như camera zoom siêu xa hay màn hình kích thước lớn của phiên bản Ultra.

3. Samsung Galaxy Z Fold 7

Giá bán từ: 39,99 triệu đồng

Galaxy Z Fold 7 tiếp tục là biểu tượng của tương lai với thiết kế gập mở linh hoạt, biến chiếc điện thoại thành máy tính bảng mini ngay trong túi áo. Màn hình chính lớn 8 inch với tần số quét 120Hz mang đến không gian hiển thị rộng rãi để làm việc đa nhiệm, xem tài liệu, xử lý email và giải trí. Khi gập lại, màn hình ngoài 6,5 inch vẫn đủ tiện lợi cho mọi tác vụ nhanh.

Galaxy Z Fold 7.

Galaxy Z Fold 7 trang bị chip mạnh mẽ nhất của Samsung và hệ thống camera cao cấp, đảm bảo hiệu suất ổn định. Thiết bị phù hợp với doanh nhân, người sáng tạo nội dung và những ai mong muốn một trải nghiệm “2 trong 1” giữa điện thoại và máy tính bảng. Khả năng chạy nhiều ứng dụng cùng lúc và tối ưu không gian làm việc luôn là yếu tố khiến Galaxy Z Fold 7 khác biệt so với smartphone truyền thống.

4. Samsung Galaxy Z Flip 7

Giá bán từ: 23,49 triệu đồng

Trong khi Galaxy Z Fold 7 nhấn mạnh tới tính năng đa nhiệm, Galaxy Z Flip 7 lại là lựa chọn hoàn hảo cho người dùng trẻ, yêu thích thiết kế thời trang và sự gọn nhẹ. Với kiểu dáng gập vỏ sò độc đáo, Galaxy Z Flip 7 cho phép người dùng dễ dàng bỏ túi, đồng thời tận hưởng màn hình ngoài thông minh để xem thông báo và chụp ảnh nhanh. Màn hình chính 6,9 inch với chất lượng hiển thị rực rỡ và tần số quét 120Hz mang lại trải nghiệm mượt mà.

Samsung Galaxy Z Flip 7.

Chip Exynos 2500 đảm bảo điện thoại có thể đáp ứng tốt các nhu cầu hằng ngày, từ lướt mạng xã hội đến chơi game cơ bản. Camera trên Galaxy Z Flip 7 không thuộc hàng “khủng” nhất nhưng đủ rõ nét cho nhu cầu chụp ảnh đời thường.

5. Samsung Galaxy A17 5G

Giá bán từ: 5,89 triệu đồng

Không phải ai cũng cần một chiếc smartphone hàng chục triệu đồng để phục vụ công việc và giải trí. Galaxy A15 là bằng chứng cho thấy Samsung vẫn chăm chút cho phân khúc tầm trung với một sản phẩm cân bằng tốt giữa hiệu năng, camera và thời lượng pin.

Samsung Galaxy A17 5G.

Máy sở hữu màn hình Super AMOLED 6,7 inch với màu sắc sống động, cấu hình đủ dùng với chip tầm trung mạnh mẽ trong tầm giá và hệ thống camera đa ống kính (50MP + 5MP + 2MP) cho chất lượng hình ảnh ấn tượng so với giá bán. Pin dung lượng lớn - 5000 mAh giúp máy trụ vững cả ngày dài dù sử dụng liên tục, khả năng kết nối 5G cũng mở ra trải nghiệm mạng nhanh hơn. Với mức giá từ 5,89 triệu đồng, Galaxy A17 5G phù hợp với học sinh, sinh viên, người dùng phổ thông muốn sở hữu một chiếc smartphone toàn diện mà không quá tải ngân sách.