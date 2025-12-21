Không tò mò nghe máy cuộc gọi đến rồi im lặng, hãy làm điều này nếu nghi ngờ

Những cuộc gọi đáng ngờ thường được gọi là “cuộc gọi im lặng” hoặc “cuộc gọi chỉ đổ chuông một lần”. Theo khuyến cáo từ Trend Micro và Whoscall, người dùng không nên gọi lại những cuộc gọi như vậy, bởi hành động tưởng chừng vô hại này có thể kéo theo nhiều rủi ro tiềm ẩn.

Hãy cảnh giác trước những cuộc gọi lừa đảo.

Với cuộc gọi im lặng, phía bên kia hoàn toàn không phát ra âm thanh sau khi kết nối, với nguyên nhân có thể do hệ thống quay số tự động hoặc cố tình để im lặng. Trong khi đó, các cuộc gọi chỉ đổ chuông một lần rồi tự ngắt được thiết kế nhằm kích thích sự tò mò, khiến người nhận chủ động gọi lại.

Theo báo cáo từ Trend Micro và Whoscall, có nhiều lý do khiến người dùng tuyệt đối không nên trả lời hoặc gọi lại những cuộc gọi này.

Thứ nhất, bẫy cước phí cao. Kẻ gian thường sử dụng các số điện thoại quốc tế hoặc đầu số tính cước đặc biệt để gọi rồi cúp máy. Khi người dùng gọi lại, cuộc gọi có thể được chuyển sang hệ thống thoại quốc tế với mức phí rất cao, và toàn bộ chi phí này sẽ do người gọi phải chi trả.

Thứ hai, xác nhận số điện thoại đang hoạt động. Các băng nhóm lừa đảo sử dụng công cụ tự động để lọc danh sách số điện thoại hợp lệ. Chỉ cần người dùng nghe máy hoặc gọi lại, số điện thoại đó sẽ bị đánh dấu là “đang hoạt động”, từ đó dễ trở thành mục tiêu của nhiều cuộc gọi rác hoặc lừa đảo hơn trong tương lai.

Thứ ba, nguy cơ liên quan đến phần mềm độc hại. Một số cuộc gọi lừa đảo có thể dẫn dụ người dùng truy cập các trang web giả mạo, nhấp vào liên kết trong tin nhắn hoặc làm theo hướng dẫn bằng giọng nói, qua đó làm rò rỉ dữ liệu cá nhân hoặc cài đặt mã độc lên thiết bị.

Người dân có thể phản ánh khi nghi ngờ số điện thoại lừa đảo đến đường dây nóng chống lừa đảo 156.

Thứ tư, thu thập giọng nói bằng AI. Whoscall cảnh báo rằng một số cuộc gọi im lặng có thể được sử dụng để ghi lại mẫu giọng nói. Chỉ cần người nhận nói “alo” hay “tôi nghe đây”, dữ liệu giọng nói có thể bị thu thập và phục vụ các hình thức giả mạo ngày càng tinh vi.

Để hạn chế rủi ro, Trend Micro và Whoscall khuyến nghị người dùng không gọi lại các số lạ, đặc biệt những số bắt đầu bằng mã quốc tế; chủ động chặn các số đáng ngờ; sử dụng ứng dụng nhận diện và cảnh báo cuộc gọi; đồng thời chia sẻ thông tin này với người lớn tuổi để tránh họ trở thành nạn nhân vì tò mò.

Trong trường hợp nghi ngờ mình đã rơi vào bẫy lừa đảo, người dân nên liên hệ đường dây nóng chống lừa đảo 156 để được hỗ trợ kịp thời.