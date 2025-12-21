Tàu săn sự sống NASA "vạch trần" vật thể bị nghi là tàu ngoài hành tinh

Sử dụng thiết bị Quang phổ tử ngoại (UVS), tàu vũ trụ Europa Clipper của NASA đã quan sát được 3I/ATLAS - vật thể liên sao gây nhiều tranh cãi - một cách cực kỳ rõ nét.

3I/ATLAS là vật thể liên sao thứ ba được xác nhận từng được phát hiện đi vào hệ Mặt Trời, từng là tâm điểm của nhiều mối hoài nghi, bao gồm các ý kiến cho rằng nó có thể là tàu do thám của người ngoài hành tinh.

Hình ảnh độc đáo về vật thể liên sao 3I/ATLAS mà Europa Clipper vừa ghi nhận - Ảnh: NASA

Thế nhưng bất chấp nhiều đặc điểm dị thường về tính chất, cách di chuyển, phần lớn giới khoa học tin rằng 3I/ATLAS là sao chổi, nhưng vì là sao chổi liên sao nên mang nhiều đặc tính khác sao chổi bình thường.

NASA cũng tin như vậy. Cơ quan vũ trụ của Mỹ đã khẳng định nguồn gốc tự nhiên của vật thể này sau khi cử 8 tàu vũ trụ cùng quan sát đó. Trong đó, Europa Clipper có lợi thế lớn.

Tàu vũ trụ này vốn đang trên hành trình tiếp cận mặt trăng Europa của Sao Mộc, được trang bị các công cụ cho phép nó nhận diện manh mối về sự sống ngoài hành tinh nếu có.

Do quỹ đạo của sao chổi đi qua giữa Europa Clipper và Mặt Trời, vị trí thuận lợi này cho phép nhóm điều khiển Europa-UVS quan sát sao chổi từ một góc nhìn độc đáo.

Các quan sát cho thấy vật thể dị thường này có cả đuôi bụi hướng về phía sau và đuôi plasma hướng ra xa Mặt Trời.

Góc nhìn hướng về phía Mặt Trời khác thường của Europa-UVS giúp nó quan sát kỹ phía cuối của hai đuôi sao chổi, chủ yếu quan sát từ "phía sau" các đuôi và nhìn ngược về phía nhân và quầng sáng của sao chổi.

Thiết bị UVS đã phát hiện các đặc điểm liên quan đến oxy, hydro và bụi, củng cố phần lớn dữ liệu cho thấy 3I/ATLAS đã trải qua một giai đoạn hoạt động thoát khí mạnh mẽ ngay sau khi tiếp cận Mặt Trời ở khoảng cách gần nhất.

"Chúng ta có thể thấy khí thoát ra từ sao chổi, và các phân tử nước bị phân tách thành các nguyên tử hydro và oxy" - tiến sĩ Kurt Retherford, trưởng nhóm nghiên cứu Europa-UVS và là thành viên của Viện Nghiên cứu Tây Nam (SwRI- Mỹ).

Nhờ đó, Europa Clipper đo lường và phân tích kỹ lưỡng các loại nguyên tử này, cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về các quá trình và thành phần của sao chổi.

"Hiểu rõ thành phần của sao chổi và tốc độ phát thải các khí này có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về nguồn gốc của sao chổi và quá trình tiến hóa của nó trong quá trình di chuyển từ nơi khác trong Ngân Hà (thiên hà chứa Trái Đất Milky Way) đến hệ Mặt Trời" - tiến sĩ Tracy Becker, đồng phó điều tra viên chính của dự án Europa-UVS, cũng đến từ SwRI, cho biết.

Vật thể dị thường này vừa có cú áp sát Trái Đất vào ngày 19-12 và trong tương lai sẽ rời bỏ Thái Dương hệ, tiếp tục hành trình chu du giữa các vì sao.