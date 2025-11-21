Vivo X Fold6 màn hình gập lộ thông số và thời điểm ra mắt

Mới đây, thông tin về mẫu điện thoại màn hình gập ngang cao cấp tiếp theo của Vivo, mang tên X Fold6, đã được tiết lộ trên các trang mạng. Sản phẩm dự kiến sẽ ra mắt vào quý 2 năm sau, tức khoảng từ tháng 4 đến tháng 6, theo GSMArena.

Vivo X Fold6 có thông số kỹ thuật ấn tượng

Theo các nguồn tin rò rỉ, Vivo X Fold6 sẽ được trang bị camera với độ phân giải lên tới 200MP, hứa hẹn mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh ấn tượng cho người dùng. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu đây là cảm biến chính hay cảm biến tele. Bên trong, smartphone này sẽ được cung cấp sức mạnh bởi con chip Snapdragon 8 Gen 5, dự kiến ra mắt trong thời gian tới.

Ngoài ra, Vivo X Fold6 cũng được cho là sẽ tích hợp cảm biến vân tay vào nút nguồn ở cạnh bên. Hiện tại, đây là tất cả thông tin mà chúng ta có về mẫu điện thoại này. Vẫn chưa rõ liệu sản phẩm có nhận được những nâng cấp khác về màn hình, thiết kế hay thời lượng pin hay không.