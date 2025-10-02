Ra mắt Vivo V60e với pin 6500 mAh, camera 200MP, giá chỉ từ 11,9 triệu đồng

Sau nhiều tin đồn, Vivo V60e cũng đã chính thức mở bán tại Ấn Độ và sàn Amazon. Vivo V60e là sản phẩm đầu tiên trong dòng V được trang bị camera chính 200MP với tính năng chống rung quang học (OIS). Máy cũng có camera góc siêu rộng 8MP ở mặt sau. Camera selfie có độ phân giải lên tới 50MP với tính năng tự động lấy nét. Máy cũng có khả năng zoom kỹ thuật số 30x bằng camera chính.

Vivo V60e màu vàng cực đẹp.

Ngoài ra, Vivo V60e được trang bị tính năng chụp ảnh AI, có tên gọi AI Festival Portrait. Máy cũng đi kèm các tính năng hỗ trợ AI khác như: AI Image Expander và AI Four-season Portrait. Tất cả hứa hẹn cung cấp khả năng chụp ảnh ấn tượng.

Vivo V60e.

Điện thoại được tích hợp màn hình 6,77 inch cong 4 cạnh với viền mỏng và pin 6.500 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 90W. Vivo cũng xác nhận điện thoại chạy giao diện người dùng FuntouchOS 15 dựa trên hệ điều hành Android 15 và cung cấp các tính năng Gemini. Máy hỗ trợ cập nhật hệ điều hành trong 3 năm và cập nhật bảo mật trong 5 năm.

Hệ thống camera sau của máy.

Vivo V60e có hai màu: Tím Tinh Anh và Vàng Quý Phái. Máy cũng đạt chuẩn chống bụi và nước IP68/IP69 và có giá dưới 40.000 Rupee (khoảng 11,9 triệu đồng) tại Ấn Độ.