Ra mắt Vivo Y31 5G và Y31 Pro 5G, giá chỉ từ 4,4 triệu đồng

Vivo vừa ra mắt điện thoại dòng Y mới nhất tại Ấn Độ với Vivo Y31 5G và Vivo Y31 Pro 5G. Cả 2 đều có giá hấp dẫn, cấu hình khá.

Trong đó, Vivo Y31 5G là phiên bản kế nhiệm của Vivo Y29 năm ngoái, sở hữu màn hình IPS LCD 6,68 inch (độ phân giải HD+; tốc độ làm mới 120Hz) với độ sáng 1000 nit và camera selfie 8MP. Điện thoại chạy chip Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2.

Vivo Y31 5G.

Ngoài ra, Vivo Y31 5G được trang bị pin dung lượng lớn - 6.500 mAh, hỗ trợ sạc 44W. Đáng chú ý, sản phẩm có khả năng chống nước, bụi đạt chuẩn IP68/69. Camera chính ở mặt sau có độ phân giải 50MP và ống kính phụ 0,08MP.

Điện thoại chạy hệ điều hành Android 15 với giao diện người dùng OriginOS 15 và có hai phiên bản bộ nhớ: RAM 4 GB/ ROM 128GB và RAM 6GB/ ROM 128GB. Máy có hai màu: Đỏ Hồng và Xanh Kim Cương. Phiên bản tiêu chuẩn có giá 14.999 Rupee (khoảng 4,4 triệu đồng), phiên bản RAM 6GB/ ROM 128GB có giá 16.499 Rupee (khoảng 4,9 triệu đồng).

Vivo Y31 Pro.

Vivo Y31 Pro sở hữu màn hình lớn hơn, kích thước 6,72 inch, độ phân giải FHD+ và tần số quét 120Hz, độ sáng tối đa 1050 nit. Máy được trang bị chip Dimensity 7300, kết hợp với RAM 8GB và bộ nhớ trong tùy chọn 128GB/ 256GB.

Điều thú vị là Vivo Y31 Pro 5G chỉ đạt chuẩn IP64 về chống bụi và nước. Về camera, máy cũng được trang bị camera chính 50MP tương tự Vivo Y31 5G và camera đo chiều sâu 2MP. Pin có dung lượng 6.500mAh và hỗ trợ sạc nhanh lên đến 44W.

Vivo Y31 Pro 5G có 2 màu: Nâu Mocha và Trắng Mơ Mộng. Phiên bản chuẩn với RAM 8 GB/ ROM 128GB có giá 18.999 Rupee (khoảng 5,6 triệu đồng), phiên bản RAM 8 GB/ ROM 256GB có giá 20.999 Rupee (khoảng 6,2 triệu đồng).