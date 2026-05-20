Không chỉ năng lượng, AI còn là "cứu cánh" của nhân loại về nước

Mỗi ngày, hàng tỷ người mở vòi nước để nấu ăn, tắm giặt hay phục vụ sản xuất mà ít nghĩ phía sau đó là một hệ thống tiêu tốn khổng lồ về điện năng. Từ khâu khai thác, xử lý cho tới vận chuyển nước sạch, mọi công đoạn đều phụ thuộc vào các thiết bị công suất lớn vận hành liên tục.

Theo các chuyên gia tại hội thảo "Chuyển đổi số trong ngành nước" mới đây, chi phí năng lượng hiện có thể chiếm từ 25 - 40% tổng chi phí vận hành của doanh nghiệp ngành nước. Con số này cho thấy điện năng đang là “gánh nặng” lớn đối với lĩnh vực vốn được xem là hạ tầng thiết yếu của xã hội.

Không chỉ chịu áp lực từ giá điện, nhiều hệ thống cấp thoát nước còn đối mặt tình trạng xuống cấp hạ tầng sau nhiều năm khai thác. Thiết bị cũ kỹ khiến hiệu suất vận hành suy giảm, đồng thời làm tăng lượng nước thất thoát trong quá trình phân phối.

Các chuyên gia cho biết, tỷ lệ thất thoát nước không doanh thu tại một số mạng lưới có thể lên tới 50%. Điều này đồng nghĩa cứ hai mét khối nước được xử lý sẽ có một mét khối thất thoát trước khi tới tay người dân. Không chỉ lãng phí tài nguyên, lượng điện dùng để xử lý và bơm phần nước thất thoát cũng trở thành chi phí khổng lồ.

Trong bối cảnh đó, trí tuệ nhân tạo (AI) bắt đầu được xem là “cứu cánh” cho ngành nước. Thay vì vận hành theo cách truyền thống dựa vào báo cáo và kiểm tra thủ công, AI cho phép doanh nghiệp giám sát toàn bộ hệ thống theo thời gian thực.

Thông qua dữ liệu từ cảm biến, hệ thống AI có thể phát hiện bất thường về áp suất, lưu lượng hoặc nguy cơ rò rỉ ngay từ sớm. Các mô hình phân tích còn giúp dự báo nhu cầu sử dụng nước theo khu vực, từ đó tối ưu công suất bơm và giảm điện năng tiêu thụ.

Theo Schneider Electric, việc ứng dụng dữ liệu thời gian thực, mô hình thủy lực và AI giúp doanh nghiệp chuyển từ vận hành phản ứng sang chủ động. Cách tiếp cận này góp phần giảm thất thoát nước và nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên trong bối cảnh nguồn nước ngày càng chịu áp lực.

Một trong những giải pháp đáng chú ý là hệ thống quản lý năng lượng tích hợp cho ngành nước và nước thải. Theo số liệu được công bố, các giải pháp này có thể giúp tiết kiệm đến 30% năng lượng, tăng hiệu quả vận hành tới 25% và giảm tổng chi phí sở hữu khoảng 20%.

Ở cấp độ thiết bị, biến tần Altivar đang trở thành công cụ quan trọng để tối ưu tiêu thụ điện. Nhờ khả năng điều chỉnh hoạt động bơm theo nhu cầu thực tế, các giải pháp biến tần có thể giúp tiết kiệm khoảng 30 - 50% năng lượng so với mô hình vận hành truyền thống.

Các thiết bị đo lường thông minh cũng đóng vai trò ngày càng lớn trong ngành nước hiện đại. Dữ liệu thu thập theo thời gian thực giúp doanh nghiệp xác định chính xác vị trí thất thoát, đồng thời hỗ trợ tối ưu toàn bộ mạng lưới phân phối.

Không dừng ở khâu giám sát, AI còn hỗ trợ xây dựng mô hình vận hành tự động với khả năng đưa ra cảnh báo và đề xuất phương án xử lý gần như tức thời. Nền tảng này gọi là EcoStruxure Automation Expert, đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang thiếu hụt nhân sự có trình độ cao để vận hành hệ thống phức tạp.

Các chuyên gia nhấn mạnh, bài toán của ngành nước hiện không còn nằm ở việc đầu tư riêng lẻ từng thiết bị hay phần mềm. Mục tiêu lớn hơn là xây dựng hệ sinh thái dữ liệu kết nối từ tầng điện, thiết bị hiện trường cho tới trung tâm điều hành, giúp mọi quyết định được đưa ra dựa trên dữ liệu thực tế.

Qua đó có thể thấy, trong nhiều năm, AI thường được nhắc tới với vai trò tạo nội dung, tự động hóa hay hỗ trợ công việc văn phòng. Tuy nhiên, phía sau những ứng dụng quen thuộc đó, công nghệ này đang âm thầm trở thành công cụ giúp nhân loại giải quyết một trong những thách thức lớn nhất của thế kỷ XXI.