Cả Apple và Samsung đều phải hứng chịu những lời chỉ trích mỗi ngày, không hồi kết. Tại sao lại như vậy? Phải chăng Apple và Samsung là những công ty tệ hại nhất? Liệu sản phẩm của 2 hãng này có dở tệ đến mức đáng bị chỉ trích không thương tiếc mãi mãi hay không?

Nếu bạn hỏi một người dùng Galaxy S25 Edge hay một người đang sở hữu chiếc iPhone Duo bị nứt màn hình, có lẽ họ sẽ nói là có, thậm chí họ còn cho rằng các hãng này xứng đáng nhận những điều tồi tệ hơn thế.

Ảnh minh họa.

Sự thật rất đơn giản. Chúng ta chỉ trích Apple và Samsung dữ dội như vậy là vì họ xuất hiện ở khắp mọi nơi: điện thoại của họ phổ biến đến mức khó tin. Tuy nhiên, vấn đề này còn sâu xa hơn thế. Có những khiếm khuyết thực sự đáng để nhắc đến. Không chỉ Apple hay Samsung, những cái tên như Google, Xiaomi hay Motorola cũng phải hứng chịu không ít "gạch đá".

Samsung hay "Scamsung"?

Samsung nhận về rất nhiều chỉ trích liên quan đến phần mềm; một trong những phàn nàn phổ biến là giao diện One UI ngày càng trở nên rườm rà. Người dùng khó chịu với tình trạng các ứng dụng bị trùng lặp, sự tồn tại của nhiều kho ứng dụng khác nhau, tài khoản Samsung bắt buộc, cùng hàng loạt phần mềm cài sẵn không hề mong muốn hay cần đến.

Nhiều người dùng cảm thấy phiền phức khi điện thoại Samsung liên tục thúc ép sử dụng trình quản lý mật khẩu, trình duyệt và các dịch vụ riêng của hãng, ngay cả khi đã có những lựa chọn thay thế tốt hơn nhiều. Phần cứng của Samsung có thể khá ổn nhưng vô số phần mềm thừa thãi lại khiến trải nghiệm người dùng trở nên khó chịu.

Galaxy S26 Ultra.

Một người dùng khác cho rằng thời kỳ đỉnh cao của Samsung nằm ở giai đoạn dòng Galaxy S4 và S5. Khi đó, điện thoại của hãng đạt được sự cân bằng tốt giữa giá cả và tính thực dụng với các trang bị như pin rời, giắc cắm tai nghe và khả năng chống nước. Kể từ đó, hãng đã loại bỏ một số tính năng này, áp đặt thêm nhiều hạn chế và bắt đầu "sao chép" chính những quyết định mà trước đây họ từng chỉ trích Apple.

Tệ hơn nữa, một số điện thoại Samsung hiện nay còn được cài sẵn các ứng dụng từ bên thứ ba mà người dùng không hề mong muốn.

Người dùng cũng cảm thấy thất vọng vì Samsung ngày càng trở nên khắt khe hơn. Một bình luận cho rằng hãng đang thắt chặt kiểm soát trên điện thoại của mình còn nghiêm ngặt hơn cả chính hệ điều hành Android, gây khó khăn cho những ai muốn tùy biến thiết bị hoặc cài đặt các phần mềm thay thế.

Độ tin cậy của phần cứng cũng là một vấn đề gây nhức nhối. Nhiều chủ sở hữu Galaxy S23 Ultra cho biết, màn hình của máy đã xuất hiện nhiều đường kẻ sọc, tình trạng tương tự cũng xảy ra trên các dòng Galaxy S7 Edge và S10+. Những người khác thì phàn nàn về thời lượng pin kém, khả năng bắt sóng yếu, GPS không ổn định và các lỗi liên quan đến Bluetooth, đặc biệt là trên các mẫu Galaxy S24. Với nhiều người, điều này thật khó chấp nhận khi xét đến mức giá đắt đỏ mà Samsung áp đặt cho các dòng điện thoại cao cấp của mình.

Suốt 7 năm qua, Samsung vẫn dậm chân tại chỗ với mức dung lượng pin 5.000 mAh. Chưa kể, cảm biến tele trên dòng Ultra còn nhỏ hơn đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh.

Sự lười biếng của Apple

Nhiều người dùng trên Reddit chia sẻ, iPhone hầu như không có thay đổi đáng kể nào trong suốt thập kỷ qua trong khi giá bán thì liên tục tăng. Một người dùng chia sẻ rằng họ đã nâng cấp từ iPhone 15 Pro lên tận iPhone 18 Pro mà vẫn không nhận thấy sự khác biệt rõ rệt nào trong quá trình sử dụng hàng ngày.

iPhone Duo.

Những người khác lại cảm thấy thất vọng với chính hệ điều hành iOS. Đối với những ai mong muốn khả năng tùy biến cao hơn, dễ dàng tiếp cận các ứng dụng thay thế cũng như có nhiều quyền tự do hơn trong việc điều chỉnh cách thức hoạt động của điện thoại, iOS lại quá gò bó.

Hệ sinh thái đóng của Apple cũng là một vấn đề thường xuyên bị phàn nàn; người dùng cho rằng hãng cố tình gây khó khăn khi họ muốn sử dụng các sản phẩm không thuộc hệ sinh thái Apple cùng với các thiết bị của hãng.

Đối với một số người, Apple chỉ đơn thuần tạo ra phần cứng tốt nhưng lại thiếu sự linh hoạt hoặc những cải tiến đáng giá để giữ chân họ. Khi Apple còn khiến hệ sinh thái của mình trở nên ngày càng khó rời bỏ thì sự thất vọng đó lại càng lớn hơn.

Mới đây nhất, nhiều chiếc iPhone Duo liên tục gặp phải tình trạng bị nứt màn hình gập. Trong khi đó, Apple đã có tới bảy năm để hoàn thiện công nghệ màn hình gập trong phòng thí nghiệm.

Google cũng phải đối mặt với những sự thật khó nghe

Các dòng điện thoại Pixel của Google cũng không tránh khỏi những lời chỉ trích. Pixel 10 bị phàn nàn với các vấn đề như pin tụt nhanh, hiệu năng đồ họa yếu và ảnh chụp bị xử lý quá đà, mặt kính camera rất dễ bị trầy xước.

Ngoài ra, hiệu năng cũng là vấn đề được nhắc đến thường xuyên. Nhiều người dùng không hài lòng với bộ vi xử lý Tensor của Google, cho rằng chúng quá yếu so với mức giá cao cấp của các thiết bị này. Những người khác thì đề cập đến thời lượng pin trung bình, khả năng bắt sóng kém, modem không ổn định, các bản cập nhật phần mềm không những không sửa được lỗi mà còn phát sinh thêm lỗi mới.

Ảnh minh họa.

Một người dùng Pixel thậm chí cho biết việc chuyển từ Pixel 7 Pro sang Pixel 11 Pro giống như một bước lùi lớn về chất lượng tổng thể. Một người khác thì không thể kết nối điện thoại Pixel với hệ thống Bluetooth trên ô tô.

Phàn nàn chung là điện thoại của Google được đặt mức giá cao cấp nhưng phần cứng lại không tương xứng. Một số người dùng cảm thấy trải nghiệm trên dòng Pixel thực sự đã đi xuống, bất chấp những tính năng phần mềm và các thủ thuật camera mà Google vẫn thường quảng bá.

Motorola, Xiaomi và các hãng khác

Nhiều điện thoại Xiaomi bị chê chạy chậm, chứa đầy phần mềm thừa và các quảng cáo gây khó chịu. Những người khác phàn nàn về các bản cập nhật phần mềm, cho rằng một số thay đổi đã tạo ra các lỗi không bao giờ được khắc phục.

Xiaomi 18 Pro.

Không ít người dùng đặc biệt chỉ trích việc Xiaomi chuyển hướng sang giao diện giống iOS, cho rằng điều này đã phá hỏng trải nghiệm vốn dĩ rất thú vị trên điện thoại của hãng.

Trong khi đó, Motorola cũng đang phải hứng chịu "gạch đá" vì chính sách hỗ trợ phần mềm kém. Sony cũng bị chê khi tung ra các thiết bị có giá quá cao nhưng lại chẳng có điểm gì nổi bật, dẫn đến việc hãng dần biến mất khỏi tâm điểm chú ý trên thị trường điện thoại thông minh.

Vấn đề nằm ở đâu?

Nhìn chung, ngành công nghiệp điện thoại thông minh đang ngày càng trở nên bất lợi đối với người tiêu dùng. Các khách hàng phải bỏ tiền mua một thiết bị đắt đỏ nhưng lại không có mấy quyền kiểm soát đối với việc sửa chữa hay các phần mềm chạy trên đó. Các nhà sản xuất thúc đẩy cửa hàng ứng dụng riêng, quảng bá dịch vụ của mình và cố gắng "trói chân" khách hàng vào những hệ sinh thái khiến việc chuyển sang thương hiệu khác trở nên ngày càng khó khăn.

Nói cách khác, nhiều người đang mua một thiết bị mà mình không còn thực sự sở hữu trọn vẹn. Thay vào đó, họ bị lún sâu vào một hệ sinh thái luôn tìm đủ mọi cách để "móc hầu bao".