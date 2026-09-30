HMD Vibe2 Pro ra mắt với pin 6000 mAh, giá từ 4 triệu đồng

HMD vừa ra mắt mẫu điện thoại thông minh mới nhất thuộc dòng Vibe tại Ấn Độ. Vibe2 Pro sở hữu các tính năng nổi bật như viên pin dung lượng 6.000mAh và camera chính phía sau có độ phân giải 64MP.

HMD Vibe2 Pro được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 6300 và màn hình LCD 6,78 inch với độ phân giải Full-HD+ cùng tần số quét 120Hz.

HMD Vibe2 Pro.

Ở mặt sau, máy có camera chính 64MP sử dụng cảm biến Sony IMX682, đi kèm camera chụp cận - macro 2MP. Ngoài ra, điện thoại còn có camera trước 13MP phục vụ nhu cầu chụp ảnh selfie và gọi video.

Thiết bị sở hữu viên pin 6.000mAh hỗ trợ sạc nhanh có dây 33W. Về phần mềm, Vibe2 Pro chạy hệ điều hành Android 16 và được tích hợp các công cụ AI dành riêng cho thị trường Ấn Độ.

Cấu hình của HMD Vibe2 Pro.

Sản phẩm cũng được trang bị giắc cắm tai nghe 3,5mm, cảm biến vân tay đặt ở cạnh bên, khe cắm thẻ nhớ microSD để mở rộng dung lượng lưu trữ, loa kép và cổng USB Type-C. Các kết nối khác bao gồm: 5G, Wi-Fi băng tần kép, Bluetooth 5.3 và GPS.

HMD Vibe2 Pro có các tùy chọn màu sắc gồm Xanh Aqua (Aqua Green), Tím Cosmic (Cosmic Purple) và Bạc Silver Mist. Giá bán cho phiên bản RAM 6GB/ ROM 128GB là 14.999 Rupee (khoảng 4 triệu đồng) trong khi phiên bản RAM 8GB/ ROM 128GB có giá 16.999 Rupee (khoảng 4,5 triệu đồng) .

Điện thoại sẽ được mở bán trên trang thương mại điện tử Flipkart bắt đầu từ ngày 8/10. Hiện vẫn chưa rõ khi nào HMD Vibe2 Pro sẽ cập bến thị trường Việt Nam.