Quạt không cánh có ưu, nhược điểm gì so với quạt điện truyền thống?

Trong vài năm trở lại đây, quạt không cánh đã trở thành một trong những nhóm thiết bị gia dụng rất được quan tâm trên thị trường điện máy. Thiết kế lạ mắt, khả năng tạo luồng gió đều và mức độ an toàn cao khiến dòng sản phẩm này xuất hiện ngày càng nhiều trong các không gian hiện đại. Tuy nhiên, câu hỏi phổ biến nhất vẫn là: Quạt không cánh có thực sự mát như quạt điện có cánh hay không?

Quạt không cánh thường được dùng trong không gian hiện đại.

Nếu so sánh khả năng làm mát trực diện, phần lớn quạt có cánh vẫn tạo cảm giác gió mạnh hơn nhờ luồng khí tập trung. Trong khi đó, quạt không cánh ưu tiên sự êm ái, độ phủ rộng và khả năng lưu thông không khí trong cả căn phòng. Đổi lại, người dùng thường phải trả chi phí cao hơn đáng kể so với các mẫu quạt truyền thống cùng công suất.

Chẳng hạn với Dreame MF10, thay vì chỉ tập trung vào việc thổi gió theo một hướng, nhà sản xuất phát triển hệ thống GyroWing cho luồng khí chuyển động theo không gian ba chiều với góc phủ lên tới 270 độ. Hai cánh dẫn hướng bên trong có thể xoay độc lập theo phương ngang và phương dọc, giúp không khí được phân bổ đều hơn trong phòng.

Bên cạnh đó, MF10 còn được trang bị AirBoost Technology với khả năng khuếch đại lưu lượng gió lên tới 16 lần so với luồng khí cơ sở. Một điểm đáng chú ý khác là việc áp dụng cấu trúc luồng gió Coanda ba chiều giúp giảm hiện tượng gió đập trực tiếp vào người, cho cảm giác mềm mại hơn trong quá trình sử dụng kéo dài.

Quạt không cánh thật ra là quạt có cánh nhưng ẩn bên trong, trông hiện đại hơn quạt điện có cánh truyền thống. (Ảnh minh họa: A.I)

MF10 tích hợp TempSync Control có khả năng tự điều chỉnh tốc độ gió theo sự thay đổi nhiệt độ môi trường. Người dùng cũng có thể lựa chọn nhiều chế độ gió khác nhau thông qua nền tảng Dreamehome. Trên ứng dụng quản lý này, người dùng còn có thể điều khiển bằng giọng nói và thực hiện hàng loạt thiết lập khác.

Hay với Dyson, họ là thương hiệu tiên phong với công nghệ Air Multiplier nổi tiếng. Hệ thống này sử dụng khe gió hẹp để tăng tốc luồng khí và kéo thêm không khí xung quanh vào dòng lưu thông. Các mẫu như Dyson Purifier Cool TP09 còn tích hợp bộ lọc HEPA, cảm biến chất lượng không khí và khả năng lọc bụi mịn trong khi vẫn duy trì chức năng làm mát.

Gần đây, Dyson tiếp tục giới thiệu dòng Find+Follow Purifier Cool với công nghệ nhận diện vị trí người dùng trong phòng. Hệ thống cảm biến kết hợp thuật toán AI cho phép thiết bị tự động xoay hướng gió để bám theo vị trí người sử dụng, từ đó tăng hiệu quả làm mát cá nhân mà không cần điều chỉnh thủ công.

Ở phân khúc dễ tiếp cận hơn, Xiaomi Smart Tower Fan 2 lựa chọn hướng đi khác. Sản phẩm sử dụng tuabin dòng chảy liên tục gồm 10 tầng với tổng cộng 350 cánh quạt nhỏ bên trong nhằm tạo luồng gió mềm và ổn định. Quạt hỗ trợ góc quay 150 độ, phạm vi thổi xa khoảng 10m và khả năng điều chỉnh tốc độ tự động theo nhiệt độ môi trường thông qua hệ sinh thái nhà thông minh của hãng.

Tổng thể, quạt không cánh không hẳn thay thế hoàn toàn quạt có cánh, nhưng đang mở ra một hướng tiếp cận mới trong lĩnh vực làm mát dân dụng. Nếu quạt truyền thống vẫn chiếm ưu thế về hiệu quả làm mát trực tiếp và chi phí đầu tư, thì các mẫu quạt không cánh hiện đại lại tập trung vào độ an toàn, khả năng lưu thông không khí và các tính năng thông minh.