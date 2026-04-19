Realme Narzo 100 Lite 5G ra mắt: Pin 7.000 mAh, thiết kế bền bỉ, giá chưa đến 4 triệu đồng

Theo Thetechoutlook, Realme đã chính thức giới thiệu điện thoại Narzo 100 Lite 5G, đánh dấu sự kế nhiệm của mẫu Narzo 80 Lite 5G với nhiều nâng cấp đáng chú ý.

Narzo 100 Lite 5G sở hữu màn hình LCD 6.8 inch, hỗ trợ độ phân giải HD+ và tần số quét 144Hz, cùng với tốc độ lấy mẫu cảm ứng 180Hz và độ sáng tối đa lên đến 900 nits. Màn hình còn tích hợp các chế độ bảo vệ mắt như chế độ ban đêm và chế độ không nhấp nháy.

Về hiệu năng, smartphone này được trang bị chip Dimensity 6300, kết hợp với RAM "động" lên đến 14GB, đạt điểm số AnTuTu V11 trên 560,000. Hệ thống tản nhiệt Airflow Vapor Chamber với diện tích buồng hơi 5300mm² giúp giảm nhiệt độ xuống 2°C và tăng độ ổn định khung hình lên 46%.

Narzo 100 Lite 5G chạy trên giao diện realme UI 7, dựa trên hệ điều hành Android 16, với nhiều tính năng hấp dẫn như Ice Cube và trung tâm điều khiển Misty Glass.

Về khả năng chụp ảnh, máy trang bị camera chính 13MP tích hợp AI ở mặt sau và camera 5MP ở mặt trước. Các tính năng chỉnh sửa ảnh AI như AI Eraser 2.0 và AI Clear Face giúp người dùng có những bức ảnh hoàn hảo hơn.

Điểm nổi bật của Narzo 100 Lite 5G là viên pin 7.000 mAh, hỗ trợ sạc 15W. Theo realme, người dùng có thể sử dụng điện thoại này liên tục trong 2 ngày, với khả năng xem video lên đến 10 giờ khi pin còn 50%. Pin được thiết kế để sử dụng trong 6 năm và hoạt động tốt trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt.

Về độ bền, Narzo 100 Lite 5G được trang bị lớp bảo vệ ArmorShell, có khả năng chống rơi 360° và đã vượt qua 14.000 lần thử nghiệm rơi. Máy cũng có khả năng chống bụi và kháng nước IP64, cùng với chức năng báo động chống trộm.

Giá khởi điểm của realme Narzo 100 Lite 5G là 13.499 INR (khoảng 3,8 triệu đồng) cho phiên bản 4GB + 64GB, trong khi phiên bản 4GB + 128GB có giá 14.499 INR (khoảng 4,1 triệu đồng) và phiên bản 6GB + 128GB có giá 16.499 INR (khoảng 4,6 triệu đồng).