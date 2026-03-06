Galaxy S26 Ultra có pin "trâu" hơn iPhone 17 Pro Max không?

Thời lượng pin luôn là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi người dùng lựa chọn smartphone cao cấp. Các thử nghiệm gần đây cho thấy Samsung Galaxy S26 Ultra có cải thiện rõ rệt về thời lượng sử dụng so với thế hệ trước dù dung lượng pin không thay đổi. Tuy nhiên, thiết bị vẫn chưa vượt qua "đối thủ" trực tiếp là iPhone 17 Pro Max.

Thử nghiệm pin theo kịch bản sử dụng thực tế

Kết quả được ghi nhận thông qua bài kiểm tra pin tiêu chuẩn của Tom’s Guide. Trong thử nghiệm này, điện thoại liên tục truy cập web qua mạng 5G với độ sáng màn hình được cố định ở mức 150 nit cho đến khi pin cạn hoàn toàn.

Galaxy S26 Ultra.

Phương pháp này mô phỏng mức sử dụng phổ biến trong đời sống hàng ngày, bao gồm lướt web, đọc tin tức hoặc sử dụng các dịch vụ trực tuyến. Những thiết bị đạt kết quả cao thường được xếp vào danh sách smartphone có thời lượng pin tốt nhất.

Trong bài test, Galaxy S26 Ultra đạt thời gian hoạt động trung bình 16 giờ 10 phút. Con số này dài hơn hơn hai giờ so với Samsung Galaxy S25 Ultra.

Cần lưu ý rằng mẫu Galaxy S25 Ultra được thử nghiệm sau nhiều tháng sử dụng nên hiệu năng pin có thể đã giảm nhẹ so với khi mới xuất xưởng.

Vi xử lý mới giúp cải thiện hiệu quả năng lượng

Một trong những nguyên nhân giúp Galaxy S26 Ultra kéo dài thời gian sử dụng là đến từ vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 Elite for Galaxy.

So sánh thời lượng pin giữa các flagship.

Theo thông tin từ nhà sản xuất chip, nền tảng này mang lại hiệu suất CPU cao hơn 35% cùng khả năng quản lý năng lượng tổng thể tốt hơn khoảng 16%. Việc tối ưu hiệu suất trên mỗi watt tiêu thụ có thể giúp thiết bị duy trì hoạt động lâu hơn mà không cần tăng dung lượng pin.

Ngoài ra, Galaxy S26 Ultra còn được trang bị buồng tản nhiệt hơi (vapor chamber) lớn hơn. Khi nhiệt độ thiết bị được kiểm soát tốt hơn, các linh kiện bên trong ít chịu áp lực nhiệt, từ đó góp phần duy trì hiệu suất và giảm mức tiêu hao năng lượng.

So sánh với các smartphone cao cấp khác

Trong cùng bài thử nghiệm, Galaxy S26 Ultra cũng vượt qua Google Pixel 10 Pro XL dù điện thoại của Google sở hữu viên pin lớn hơn với dung lượng 5.200 mAh.

Tuy vậy, kết quả của Samsung vẫn thấp hơn so với iPhone 17 Pro Max. Flagship của Apple đạt gần 18 giờ hoạt động trong bài kiểm tra, lâu hơn gần 2 giờ so với Galaxy S26 Ultra. Nói cách khác, iPhone 17 Pro Max có khả năng duy trì sử dụng lâu hơn trong các chuyến đi dài hoặc những ngày làm việc cường độ cao.

OnePlus 15 dẫn đầu về thời lượng pin

Một mẫu smartphone khác gây chú ý trong bài thử nghiệm là OnePlus 15. Thiết bị này sử dụng pin silicon-carbon dung lượng 7.300 mAh, lớn hơn đáng kể so với các smartphone cao cấp thông thường. Nhờ đó, OnePlus 15 đạt 25 giờ 13 phút trong bài kiểm tra pin – dài hơn khoảng 9 giờ so với Galaxy S26 Ultra.

Pin silicon-carbon cho phép các nhà sản xuất tăng dung lượng pin mà không cần mở rộng đáng kể kích thước thân máy. Tuy nhiên, công nghệ này cũng tồn tại một số hạn chế. Pin này có xu hướng giãn nở theo thời gian và số chu kỳ sạc có thể thấp hơn so với pin lithium-ion truyền thống.