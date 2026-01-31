Realme ra mắt Realme 16 5G và 16 Pro 5G tại Việt Nam với pin 7.000 mAh

Realme đã chính thức giới thiệu hai mẫu smartphone mới tại Việt Nam: Realme 16 5G và Realme 16 Pro 5G. Trong khi phiên bản Pro đã được phát hành tại Ấn Độ với cấu hình tương tự, Realme 16 5G là sản phẩm hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam. Cả hai mẫu điện thoại đều được thiết kế với ưu tiên về thẩm mỹ, thời lượng pin và độ bền.

Realme 16 5G

Realme 16 5G sở hữu thiết kế mang tên Air Design với khung máy phẳng và các góc bo tròn. Kích thước của máy là 158,30 × 75,13 × 8,10mm và trọng lượng 183g. Mặt lưng có hiệu ứng Aurora Wings với dải màu chuyển từ xanh lam sang tím, thay đổi theo ánh sáng.

Cụm camera nằm ngang bao gồm camera chân dung 50MP Sony IMX852 và cảm biến đơn sắc 2MP, cùng với đèn flash LED xung quanh viền ngoài. Camera trước có độ phân giải 50MP với góc nhìn 86 độ, hỗ trợ các tính năng như xử lý màu LumaColor và AI Edit Genie cho việc chỉnh sửa ảnh nhanh chóng.

Màn hình của Realme 16 5G là tấm nền AMOLED FHD+ 6,57 inch với độ phân giải 2372 × 1080 và tỷ lệ màn hình so với thân máy đạt 93%. Màn hình có tần số quét 120Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng 240Hz, với độ sáng tối đa lên đến 4200 nits.

Bên trong, máy được trang bị chip MediaTek Dimensity 6400 Turbo, RAM LPDDR4X 8GB hoặc 12GB và bộ nhớ trong UFS 2.2 256GB, có hỗ trợ thẻ nhớ và USB OTG. Điện thoại chạy trên hệ điều hành realme UI 7.0 và sở hữu pin dung lượng 7.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 60W và sạc ngược có dây.

Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro 5G hướng đến người dùng cần hiệu năng và tính năng camera vượt trội. Màn hình AMOLED FHD+ 6.78 inch có độ phân giải 1272 × 2772 và tần số quét 144Hz, cùng với độ sáng tối đa lên đến 6500 nits.

Phiên bản Pro sử dụng chipset MediaTek Dimensity 7300 Max 5G, đi kèm 12GB RAM LPDDR4X và 256GB bộ nhớ trong UFS 3.1. Mặc dù không có khe cắm microSD, máy vẫn hỗ trợ USB OTG.

Camera của Realme 16 Pro 5G bao gồm cảm biến chính 200MP với chống rung quang học (OIS) và camera siêu rộng 8MP ở mặt sau, cùng camera selfie 50MP. Người dùng có thể quay video 4K ở tốc độ 30 khung hình/giây. Điện thoại cũng đạt chuẩn chống nước IP66, IP68, IP69 và IP69K.

Giá bán và tùy chọn màu sắc

Tại Việt Nam, Realme 16 Pro 5G có giá 14.490.000 đồng, với hai tùy chọn màu sắc là Tím Lan và Xám Sỏi. Trong khi đó, Realme 16 5G được bán ra với hai cấu hình: phiên bản 8GB/256GB có giá 11.490.000 đồng và phiên bản 12GB/256GB có giá 12.490.000 đồng, với hai màu Trắng Thiên Nga và Đen Mây.