Realme P4 Power ra mắt: Pin khủng 10.001 mAh, giá từ 7,36 triệu đồng

Sau một thời gian dài xuất hiện dưới dạng tin đồn, realme đã chính thức giới thiệu mẫu smartphone P4 Power, nổi bật với viên pin dung lượng khủng lên tới 10.001 mAh. Sản phẩm không chỉ gây ấn tượng với thời lượng pin dài mà còn sở hữu công nghệ sạc nhanh 80W và nhiều tính năng thú vị khác.

Realme P4 Power ra mắt

Realme P4 Power được trang bị pin Silicon-Carbon thế hệ mới, hứa hẹn duy trì ít nhất 80% dung lượng sau khoảng 8 năm sử dụng, tương đương với 1,650 chu kỳ sạc. Điều này cho thấy realme đang chú trọng đến độ bền pin và trải nghiệm lâu dài cho người dùng, giúp thiết bị hoạt động ổn định trong nhiều năm mà không cần thay pin.

Tuy nhiên, lợi thế về pin cũng bộc lộ một hạn chế. Realme P4 Power ra mắt với giao diện realme UI 7.0 dựa trên Android 16, nhưng chỉ được cam kết 3 năm cập nhật hệ điều hành và thêm 1 năm vá bảo mật. Điều này có nghĩa là khi vòng đời hỗ trợ phần mềm kết thúc, viên pin vẫn còn gần như mới, nhưng người dùng sẽ không được trải nghiệm các tính năng mới của Android.

Smartphone mới của realme nhận được 3 bản nâng cấp Android lớn

Về công nghệ sạc, P4 Power hỗ trợ sạc nhanh 80W, cho phép nạp 50% pin chỉ trong khoảng 36 phút. Đáng chú ý, 50% dung lượng này tương đương với một nửa viên pin 10,001 mAh, đủ để người dùng sử dụng thoải mái trong thời gian dài. Tuy nhiên, để đạt công suất sạc 80W, người dùng cần sử dụng bộ sạc SuperVOOC, trong khi sạc USB PD PPS chỉ hỗ trợ tối đa 55W.

Một điểm thú vị khác là P4 Power hỗ trợ sạc ngược 27W, cho phép sạc iPhone 16 Pro (pin 3,582 mAh) lên 50% trong 27 phút, biến chiếc điện thoại này thành một "pin dự phòng" thực thụ.

P4 Power có pin khủng, sạc nhanh ấn tượng

Realme đã thành công trong việc tích hợp viên pin lớn vào một khung máy chỉ dày 9.08mm, với trọng lượng 219g, chỉ hơn 11g so với P4x có pin 7,000 mAh và độ dày 8.4mm. Chiếc điện thoại này cũng được thiết kế để chịu được môi trường khắc nghiệt, với khả năng hoạt động ở nhiệt độ từ -30°C đến 56°C và khả năng chống nén phẳng, đã được thử nghiệm rơi từ độ cao 1m. Ngoài ra, sản phẩm đạt chuẩn IP66, IP68 và IP69, đã được thử nghiệm dưới nước ở độ sâu 2m cũng như trong cả nước nóng (85°C) và nước lạnh (0°C).

Thiết kế mặt sau của P4 Power

Các thông số khác của P4 Power không khác biệt nhiều so với phiên bản tiêu chuẩn. Máy có màn hình 6.8 inch với tần số quét 144Hz, độ phân giải 1,280 x 2,800 pixel và độ sáng lên đến 6,500 nits. Mặt sau là camera chính 50MP (cảm biến Sony IMX882) với ống kính f/1.8 và chống rung quang học OIS, có khả năng quay video 4K ở tốc độ 30 khung hình/giây. Ngoài ra, máy còn có camera siêu rộng 8MP và camera selfie 16MP.

Thông số màn hình của realme P4 Power

Máy được trang bị chip Dimensity 7400 Ultra, kết hợp với buồng đốt có diện tích 4,613mm² và tấm than chì lớn 13,743mm². Sản phẩm có ba màu sắc: TransSilver, TransBlue và TransOrange, với thiết kế mặt lưng chia làm hai phần, cho phép nhìn thấy các linh kiện bên trong.

Điện thoại dùng chip Dimensity 7400 Ultra mạnh mẽ

Giá khởi điểm của Realme P4 Power là 25.999 INR (khoảng 7,36 triệu đồng) cho cấu hình 8GB + 128GB, trong khi các phiên bản 8GB + 256GB và 12GB + 256GB có giá lần lượt là 27.999 INR (khoảng 7,93 triệu đồng) và 30.999 INR (khoảng 8,77 triệu đồng).