World Cup 2026: Australia đả bại Thổ Nhĩ Kỳ, dân mạng sửng sốt "châu Á bất bại"

World Cup 2026 tiếp tục chứng kiến một bất ngờ đến từ các đại diện châu Á. Sau chiến thắng gây tiếng vang của Hàn Quốc và trận hòa quả cảm của Qatar, Australia vừa nối dài chuỗi ngày đáng nhớ cho bóng đá châu lục khi đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2 - 0. Kết quả này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Hai bàn thắng của Australia trước đội bóng cực mạnh trên bảng xếp hạng FIFA, khiến dân mạng thảng thốt.

Thủ thành cùa Australia đã góp công lớn trong chiến thắng của đội nhà, được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Trước trận đấu, hai đội được đánh giá ngang tài ngang sức khi đều ngoài top 20 (theo bảng xếp hạng FIFA). Tuy vậy, Australia nhập cuộc với lối chơi chặt chẽ, ưu tiên phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công. Sự kỷ luật trong hệ thống chiến thuật giúp đội bóng châu Á hóa giải phần lớn các pha phối hợp của Thổ Nhĩ Kỳ. Không những đứng vững trước sức ép, Australia còn tận dụng tốt những cơ hội tạo ra để ghi hai bàn thắng, qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng thuyết phục 2 - 0.

Chiến thắng này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Australia nằm ở một bảng đấu không hề dễ dàng. Ba điểm giành được giúp đại diện châu Á tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng 32 đội. Với thể thức mới của World Cup 2026, hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp. Australia vì thế đang nắm trong tay cơ hội rất sáng để tiến sâu hơn tại giải đấu.

Sau lượt trận đầu tiên, Australia tạm vươn lên nhóm dẫn đầu bảng. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại trong các trận đấu còn lại, đội bóng xứ chuột túi hoàn toàn có thể hướng tới mục tiêu vượt qua vòng bảng. Trong khi đó, thất bại khiến Thổ Nhĩ Kỳ đối mặt áp lực lớn ở những trận tiếp theo khi không còn nhiều cơ hội để sảy chân.

"World Cup có nhiều bất ngờ", "châu Á đang bất bại".

Kết quả hôm nay của Australia khiến người hâm mộ bóng đá phải nhìn lại thành tích gần đây của đội bóng này.

Trên các nền tảng mạng xã hội, chiến thắng của Australia nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ Việt Nam. Nhiều bình luận cho rằng World Cup 2026 đang trở thành giải đấu của những bất ngờ. Một tài khoản viết: "Châu Á năm nay đá quá hay, hết Hàn Quốc rồi tới Australia". Một người khác nhận xét: "Tôi không nghĩ Thổ Nhĩ Kỳ lại thua trắng 2 bàn trước Australia" một cách dễ dàng như vậy.

Nhiều cổ động viên còn bày tỏ sự phấn khích trước màn trình diễn đầy quả cảm của đại diện châu Á. Trên các diễn đàn bóng đá, có ý kiến đánh giá rằng: "Australia đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về tổ chức chiến thuật, thể lực và khả năng tận dụng cơ hội". Một số người thậm chí dự đoán đội bóng này có thể trở thành "ngựa ô" của World Cup 2026.

Tài khoản B. Nguyenvan thì nhận định: "Tôi vẫn nhớ ở World Cup 2022, đội tuyển Argentina đã có trận đấu vô cùng vất vả trước Australia tại vòng 1/8. Đại diện Nam Mỹ phải căng sức suốt 90 phút, thậm chí nhiều cầu thủ đổ cả máu trên sân, mới có thể giành chiến thắng sít sao 2 - 1. Vì vậy, đừng bao giờ xem thường Australia chỉ vì họ là đại diện của châu Á".

"Trong nhiều kỳ World Cup gần đây, Australia cũng thường vượt qua các đối thủ Nam Mỹ ở vòng play-off liên lục địa để giành vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Họ có thể không sở hữu nhiều ngôi sao, nhưng luôn là tập thể giàu kỷ luật, thể lực và tinh thần chiến đấu", tài khoản Hải Đinh tiếp lời.