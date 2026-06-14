Mỹ tung bằng chứng chấn động về UFO "hình củ khoai tây" lơ lửng trên núi quân sự

Bộ Chiến tranh Mỹ vừa công bố đợt hồ sơ giải mật thứ ba liên quan đến các hiện tượng dị thường chưa xác định (UAP), bổ sung thêm 72 tài liệu mô tả những vụ chứng kiến kỳ lạ. Đây là một phần của chương trình PURSUE, được khởi động theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump nhằm xem xét và công khai dữ liệu về UFO. Dù các tài liệu mới này không cung cấp bằng chứng về sự sống ngoài hành tinh hay một sự che đậy từ chính phủ, chúng lại mở ra nhiều tình tiết gây kinh ngạc về các vụ việc chưa thể giải thích thuyết phục.

Một trong những báo cáo chi tiết nhất diễn ra vào tháng 2/2022 tại đồn Fort Carson thuộc bang Colorado, khi năm quân nhân Lục quân Mỹ nhìn thấy một vật thể bất thường lơ lửng trên núi Cheyenne. Theo tài liệu của FBI, vật thể này có hình dáng giống "củ khoai tây" màu trắng kem lấp lánh, được cấu thành từ các tấm hoặc vảy cá khớp nối bất quy tắc. Vật thể giữ nguyên vị trí trong 2 phút rồi biến mất; dù các nhà điều tra đưa ra giả thuyết ánh sáng mặt trời phản chiếu từ tuyết lên mây, các nhân chứng khẳng định bầu trời lúc đó hoàn toàn quang đãng.

Minh họa vật thể bay không xác định có hình dạng "củ khoai tây" được các nhân chứng mô tả gần Colorado Springs vào năm 2022.

Hồ sơ giải mật cũng ghi nhận một vụ việc chấn động khác vào tháng 10 năm 2023, khi sáu đặc vụ liên bang liên tục chứng kiến các khối cầu màu cam và đỏ rực xuất hiện trên một sườn núi. Những vật thể này thậm chí còn tự tạo ra thêm các khối cầu nhỏ hơn, khiến Văn phòng Giải quyết Tác chiến Toàn miền (AARO) của Lầu Năm Góc phải đặt nghi vấn về một "công nghệ chưa được công nhận". Ngoài ra, một báo cáo của FBI vào năm 2025 tại vùng đông bắc Mỹ còn mô tả một khối cầu đỏ chứa "mặt trời plasma trắng" cỡ quả bóng rổ di chuyển silently, được ghi lại bằng video điện thoại.

Thậm chí, đợt giải mật này còn hé lộ cả tài liệu cũ của CIA từ năm 2008 tại Zimbabwe, mô tả một vật thể hình đĩa với ánh đèn xoay tròn và phát ra các tia sáng mạnh mẽ gần sân bay chính. Tính đến nay, nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump đã giúp đưa ra ánh sáng khoảng 300 hồ sơ UAP tính từ những năm 1940. Bộ Chiến tranh Mỹ xác nhận các cơ quan liên bang sẽ tiếp tục xem xét và phát hành thêm nhiều hồ sơ bí ẩn khác trong các đợt giải mật tiếp theo.

Việc công bố 72 hồ sơ UAP mới cho thấy chính phủ Mỹ đang ngày càng minh bạch hơn trong việc tiếp cận các hiện tượng bay chưa xác định. Dù chưa có kết luận chính thức nào về nguồn gốc ngoài hành tinh, những báo cáo chi tiết từ chính các quân nhân và đặc vụ liên bang đã chứng minh sự tồn tại của các vật thể và công nghệ bí ẩn vượt xa hiểu biết hiện tại của con người.