[World Cup 2026] "Samurai xanh" Nhật Bản quả cảm cầm hòa Hà Lan, fan lên mạng: "Quá hay trận này"

Đội tuyển Nhật Bản vừa tạo nên một trong những trận đấu đáng nhớ nhất của các đại diện châu Á tại World Cup 2026, khi xuất sắc cầm hòa Hà Lan với tỷ số 2 - 2. Trước đối thủ được mệnh danh là "Cơn lốc màu da cam", đoàn quân xứ sở mặt trời mọc đã hai lần bị dẫn trước nhưng vẫn kiên cường chiến đấu đến những phút cuối cùng để giữ lại 1 điểm quý giá.

Khoảnh khắc Nhật Bản gỡ hòa 2 - 2 đầy cảm xúc.

Nhật Bản nhận mưa lời khen sau trận ra quân tại World Cup 2026.

Ngay từ đầu trận, Hà Lan cho thấy sức mạnh của một ứng viên hàng đầu với thế trận kiểm soát bóng vượt trội. Tuy nhiên, Nhật Bản không hề co cụm phòng ngự mà chủ động "pressing", tranh chấp quyết liệt và tạo ra không ít khó khăn cho đội bóng châu Âu. Nhờ sự tập trung của hàng thủ, đại diện châu Á đứng vững sau 45 phút đầu tiên.

Bước ngoặt đến ở phút 51 khi đội trưởng Virgil van Dijk bật cao đánh đầu tung lưới Nhật Bản từ một tình huống cố định, mở tỷ số 1 - 0 cho Hà Lan. Bàn thắng giúp "cơn lốc màu da cam" giải tỏa áp lực sau quãng thời gian dài bế tắc.

Xong, sau đó Nhật Bản nhanh chóng đáp trả. Chỉ 6 phút sau, Keito Nakamura có pha dứt điểm quyết đoán bằng chân phải vào góc trái khung thành đối phương, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1 - 1. Bàn thắng cho thấy tinh thần không bỏ cuộc của những "chiến binh Samurai xanh".

Đến phút 64, Hà Lan thêm một lần vượt lên. Crysencio Summerville thực hiện cú cứa lòng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Nhật Bản bay người hết cỡ cũng không thể cứu thua. Tỷ số được nâng lên 2 - 1 và nhiều người nghĩ đội bóng áo cam sẽ bảo toàn được chiến thắng.

Dẫu vậy, Nhật Bản tiếp tục chứng minh vì sao họ luôn là niềm tự hào của bóng đá châu Á. Trong những phút cuối trận, đội bóng này liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Thành quả đến ở phút 89, khi Daichi Kamada đánh đầu từ một quả phạt góc khiến thủ môn Hà Lan bất lực. Bàn thắng quý giá giúp Nhật Bản giành lại trận hòa 2 - 2 đầy cảm xúc.

"Nhật đá kinh thật, đúng mượt luôn. Đá công sòng phẳng với thằng Hà Lan. Đẳng cấp anh đại châu Á".

Phiên dịch một bài đăng của cổ động viên Nhật Bản trên mạng xã hội.

Kết quả này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Một cổ động viên bình luận: "Nhật Bản giờ đá với các đội mạnh chẳng hề e ngại nữa". Tài khoản Tuấn Anh nhận xét: "Hai lần bị dẫn trước nhưng vẫn kéo lại được trận đấu, quá bản lĩnh".

Một tài khoản khác là Trần Lộc chia sẻ: "Châu Á đang khiến World Cup năm nay hấp dẫn hơn rất nhiều". Trong khi đó, quản trị một fanpage bóng đá viết: "Nếu duy trì phong độ này, Nhật Bản hoàn toàn có thể tiến sâu".

Đáng chú ý, các cổ động viên nhắc lại hành công chung của bóng đá châu Á tại World Cup 2026. Có thể kể đến một bình luận như sau: "Hàn Quốc đã thắng CH Séc trận mở màn, Qatar tạo bất ngờ trước đối thủ mạnh Thụy Sĩ, Australia đả bại Thổ Nhĩ Kỳ, giờ Nhật Bản chia điểm với Hà Lan. Kỳ World Cup đáng tự hào của châu Á".

Một người khác bình luận bên dưới bài đăng "Các đội châu Á không còn đến World Cup để học hỏi, họ đến để cạnh tranh sòng phẳng với những đội bóng hàng đầu thế giới".

"Ông vua châu Á", "Nhật Bàn hay, đỉnh".

"Thức tới 5h sáng, xứng đáng", "Quá tuyệt vời!".

"Quá hay trận này".

Trận hòa trước Hà Lan không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn tiếp thêm niềm tin cho người hâm mộ châu Á. Sau những kết quả tích cực của Hàn Quốc, Qatar, Australia và giờ là Nhật Bản, World Cup 2026 đang chứng kiến hình ảnh các đại diện châu Á thi đấu ngày càng tự tin, bản lĩnh và đủ sức tạo nên những bất ngờ lớn trước các ông lớn của bóng đá thế giới.

Một số thống kê trận Nhật Bản - Hà Lan.