Bếp từ hiện đại, nhưng tại sao nhiều gia đình vẫn chuộng bếp ga?

Trong đời sống hiện đại, bếp từ đã trở thành lựa chọn phổ biến trong nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, bếp gas vẫn duy trì sức hút riêng và xuất hiện trong không ít căn bếp, từ nhà phố, chung cư đến các quán ăn. Trên thực tế, mỗi loại bếp đều có những ưu và nhược điểm riêng, khiến người dùng cân nhắc dựa trên nhu cầu sử dụng thay vì chạy theo xu hướng.

B​​​​​​ếp ga và bếp từ đều có những ưu, nhược điểm riêng. (Ảnh minh họa: A.I)

Ưu điểm của bếp gas: Linh hoạt và quen thuộc

Một trong những lý do lớn nhất giúp bếp gas tiếp tục được ưa chuộng là sự quen thuộc. Người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh ngọn lửa bằng núm vặn cơ học, phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt là người lớn tuổi. Việc quan sát trực tiếp ngọn lửa cũng giúp kiểm soát nhiệt độ tốt hơn trong quá trình nấu nướng.

Bếp gas tương thích với hầu hết các loại nồi, chảo trên thị trường. Từ nồi nhôm, nồi inox, nồi đất đến chảo gang đều có thể sử dụng mà không cần quan tâm đến chất liệu đáy nồi. Những yếu tố này là lợi thế đáng kể đối với gia đình đã sở hữu nhiều dụng cụ nấu ăn trong thời gian dài.

Ngoài ra, nhiều đầu bếp và người nội trợ đánh giá cao khả năng tạo lửa lớn của bếp gas. Các món chiên, xào, rang hoặc áp chảo thường cho cảm giác kiểm soát nhiệt tốt hơn, giúp món ăn đạt hương vị như mong muốn.

Một ưu điểm khác là bếp gas không phụ thuộc vào nguồn điện. Khi mất điện, người dùng vẫn có thể nấu nướng bình thường nếu bình gas còn nhiên liệu.

Nhược điểm của bếp gas: Hiệu suất thấp và cần chú ý an toàn

Bên cạnh những ưu thế kể trên, bếp gas cũng tồn tại không ít hạn chế. Hiệu suất sử dụng năng lượng của bếp gas thường thấp hơn bếp từ do một phần nhiệt lượng bị thất thoát ra môi trường thay vì tập trung hoàn toàn vào đáy nồi.

Việc vệ sinh bếp gas cũng mất nhiều thời gian hơn. Kiềng bếp, đầu đốt và các khe hở thường dễ bám dầu mỡ sau thời gian sử dụng, đòi hỏi người dùng phải tháo lắp và làm sạch định kỳ.

Yếu tố an toàn cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm. Mặc dù các dòng bếp gas hiện đại đã được trang bị cảm biến ngắt gas tự động, nguy cơ rò rỉ gas hoặc cháy nổ vẫn tồn tại nếu thiết bị xuống cấp hoặc sử dụng không đúng cách.

Ưu điểm của bếp từ: Hiện đại, tiết kiệm điện năng

Bếp từ ngày càng được các gia đình trẻ lựa chọn nhờ thiết kế hiện đại và khả năng nấu ăn nhanh. Công nghệ cảm ứng điện từ giúp nhiệt lượng truyền trực tiếp vào đáy nồi, giảm thất thoát năng lượng và tăng hiệu suất đun nấu.

Bề mặt bếp phẳng bằng kính cường lực giúp việc vệ sinh trở nên đơn giản. Sau khi nấu ăn, người dùng chỉ cần lau nhẹ là có thể loại bỏ phần lớn vết bẩn và dầu mỡ.

Nhiều mẫu bếp từ hiện nay còn tích hợp các tính năng thông minh như hẹn giờ, khóa trẻ em, cảnh báo quá nhiệt hoặc tự động ngắt khi không có nồi. Những tính năng này giúp tăng mức độ an toàn trong quá trình sử dụng.

Không tạo ra ngọn lửa trực tiếp cũng là ưu điểm khiến nhiều gia đình sống tại chung cư ưu tiên lựa chọn bếp từ. Không gian bếp thường mát hơn và hạn chế khí nóng tỏa ra môi trường xung quanh.

Nhược điểm của bếp từ: Kén dụng cụ nấu và phụ thuộc điện

Dù sở hữu nhiều lợi thế, bếp từ không phải lựa chọn hoàn hảo cho mọi gia đình. Hạn chế dễ nhận thấy nhất là chỉ hoạt động với các loại nồi có đáy nhiễm từ. Người dùng chuyển từ bếp gas sang bếp từ thường phải đầu tư thêm bộ nồi mới, làm tăng chi phí ban đầu.

Bếp từ cũng phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn điện. Khi mất điện, việc nấu nướng gần như bị gián đoạn hoàn toàn. Đây là yếu tố khiến nhiều gia đình vẫn duy trì một bếp gas dự phòng.

Ngoài ra, một số người có thói quen nấu các món cần đảo liên tục trên lửa lớn cho rằng bếp từ chưa mang lại cảm giác kiểm soát nhiệt linh hoạt như bếp gas truyền thống.

Nên chọn bếp gas hay bếp từ?

Câu trả lời phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của từng gia đình. Nếu ưu tiên khả năng nấu nướng linh hoạt, sử dụng nhiều loại nồi chảo và không muốn phụ thuộc vào điện, bếp gas vẫn là lựa chọn phù hợp. Trong khi đó, những gia đình đề cao tính an toàn, tiết kiệm năng lượng và yêu thích không gian bếp hiện đại có thể cân nhắc bếp từ.

Hiện nay, xu hướng kết hợp cả bếp gas và bếp từ trong cùng một khu vực nấu ăn đang ngày càng phổ biến. Cách bố trí này giúp tận dụng ưu điểm của từng loại bếp, đồng thời hạn chế những bất tiện phát sinh trong quá trình sử dụng hằng ngày.