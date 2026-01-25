Realme Neo8 gây "choáng" với pin 8000 mAh và chip cực khỏe

Realme Neo8 vừa chính thức ra mắt tại Trung Quốc. Đây là sản phẩm mới nhất trong dòng Neo và được trang bị viên pin dung lượng lớn 8.000mAh cùng chip Snapdragon 8 Gen 5. Điện thoại có ba màu sắc để lựa chọn.

Realme Neo8.

Máy sở hữu màn hình AMOLED 6,78 inch với độ phân giải Full-HD+ và tần số quét lên đến 165Hz. Neo8 sử dụng màn hình Samsung M14, có độ sáng tối đa 6.500 nit.

Ở mặt sau, điện thoại có thiết kế trong suốt với dải đèn LED RGB ‘Awakening Halo’ hiển thị thông báo. Mặt lưng kính có thiết kế trong suốt. Ngoài ra, Realme Neo8 có khung kim loại và đạt chuẩn chống nước IP69.

Chiếc smartphone Realme Neo8 có thiết kế siêu đẹp.

Realme Neo8 sở hữu cụm ba camera sau, bao gồm: cảm biến chính Sony IMX896 50MP với khả năng chống rung quang học OIS, ống kính tele periscope JN5 50MP với zoom quang học 3.5x và camera siêu rộng 8MP. Camera selfie của điện thoại Realme có độ phân giải 16MP.

Ngoài ra, thiết bị còn có viên pin 8000mAh, hỗ trợ sạc nhanh SuperVOOC 80W cùng với chế độ sạc bypass.

Bộ xử lý Snapdragon 8 Gen 5 được kết hợp với bộ nhớ trong chuẩn UFS 4.1 và RAM chuẩn LPDDR5X. Máy cũng có buồng tản nhiệt lớn. Điện thoại chạy hệ điều hành Android 16 dựa trên giao diện Realme UI 7.0 và đi kèm nhiều tính năng AI. Máy sẽ nhận được ba năm cập nhật hệ điều hành Android và bốn năm vá lỗi bảo mật.

Máy có pin lớn.

Các thông số kỹ thuật khác của Realme Neo8 bao gồm: cảm biến vân tay siêu âm trong màn hình, hồng ngoại, kết nối NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS và loa stereo. Điện thoại có độ dày 8.3mm và nặng 215g.

Hiện tại, Realme Neo8 đang được bán tại Trung Quốc với các tùy chọn màu sắc Tím Cyber, Xám Mecha và Trắng Origin.

Giá khởi điểm của Realme Neo8 là 2.599 Nhân dân tệ (khoảng 9,7 triệu đồng) cho phiên bản RAM 12GB/ ROM 256GB. Ngoài ra, máy còn có tùy chọn RAM 12GB/ ROM 512GB, RAM 16GB/ ROM 256GB, RAM 16GB/ ROM 512GB và RAM 16GB/ ROM 1TB.