Top sản phẩm công nghệ chống ngập, ẩm cho nhà cửa mùa mưa bão

Bão Matmo đang tiến gần đất liền, có thể gây mưa lớn và nguy cơ ngập lụt trên diện rộng. Hiện tại, nhiều gia đình đang gấp rút gia cố nhà cửa, chuẩn bị vật dụng thiết yếu để bảo vệ tài sản và đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, thay vì chỉ dựa vào biện pháp thủ công truyền thống, người tiêu dùng hiện nay có thêm “trợ thủ” đắc lực – những thiết bị gia dụng thông minh, công nghệ chống ngập tiên tiến, giúp ngôi nhà đứng vững giữa tâm bão.

1. Máy bơm chống ngập tự động

Khi những cơn mưa kéo dài, việc nước tràn vào tầng trệt là nỗi ám ảnh với không ít hộ dân. Một máy bơm nước chống ngập tự động có thể trở thành “vũ khí” quan trọng.

Hiện trên thị trường có nhiều dòng bơm cảm biến mực nước, tự kích hoạt khi phát hiện nước dâng, giúp xả nhanh ra cống hoặc hệ thống thoát nước riêng. Một số mẫu bơm sử dụng công nghệ inverter tiết kiệm điện, hoạt động êm, có thể bơm liên tục hàng giờ mà không quá nóng.

Giá cho máy bơm mini chỉ từ 1–2 triệu đồng, những loại công suất lớn, chống nước IPX8, có thể lắp âm sàn hoặc dưới hầm có giá dao động 4–8 triệu đồng. Nhìn chung, đây là khoản đầu tư nhỏ so với thiệt hại mà nước ngập gây ra.

2. Đệm cửa chống nước, thanh chắn ngập

Nếu như trước đây người dân thường dùng bao cát, ván gỗ chặn cửa, nay đã có những bộ chắn nước chuyên dụng làm từ nhôm hoặc nhựa cao cấp, có thể lắp trong vài phút.

Các loại thanh chắn cửa chống ngập (flood barrier) được thiết kế theo cơ chế ghép khít với khung cửa, có gioăng cao su chống tràn. Một số dòng cao cấp còn tự động nâng lên khi nước dâng và hạ xuống khi nước rút, nhờ hệ thống phao cảm biến.

Bên cạnh đó, đệm chặn nước silicon dán chân cửa hay tấm chắn nước bằng cao su dẻo cũng là lựa chọn tiết kiệm, phù hợp cho căn hộ thấp tầng, nhà phố.

3. Sơn và vật liệu chống thấm

Mưa lớn không chỉ gây ngập mà còn khiến tường, trần và sàn nhà dễ thấm nước, bong tróc sơn, tạo môi trường cho nấm mốc phát triển.

Giải pháp hiệu quả là sử dụng sơn chống thấm công nghệ nano hoặc màng phủ chống thấm gốc polymer. Những lớp sơn này tạo nên màng bảo vệ mịn, ngăn nước xâm nhập nhưng vẫn cho hơi ẩm bên trong thoát ra, giúp tường “thở”.

Một số thương hiệu còn tích hợp công nghệ kháng khuẩn và phản xạ nhiệt, vừa bảo vệ bề mặt vừa giảm ẩm, đặc biệt thích hợp với nhà hướng Tây hoặc sát mặt đường – nơi chịu mưa tạt trực tiếp.

4. Thiết bị nâng nền và phao bảo vệ đồ điện

Một trong những thiệt hại lớn nhất khi bão đến là nước tràn làm hư hỏng thiết bị điện, tủ lạnh, máy giặt, tivi. Giờ đây, người dùng có thể bảo vệ đồ đạc dễ dàng nhờ bộ khung nâng chống ngập – những giá đỡ inox hoặc nhựa cứng giúp nâng thiết bị lên cao 10–30cm.

Ngoài ra, thị trường còn có túi phao chống nước cho đồ điện tử, tương tự túi chân không, có thể bọc tủ lạnh, máy giặt hoặc máy tính để bàn. Khi nước dâng, túi tự nổi, giúp giảm rủi ro hư hỏng và rò điện.

5. Ổ cắm chống nước, cầu dao tự ngắt

Điện và nước là “kẻ thù không đội trời chung”. Trong thời tiết ẩm ướt, hệ thống điện trong nhà cần được trang bị ổ cắm chống nước tiêu chuẩn IP54 – IP66. Những thiết bị này có nắp đậy kín, gioăng cao su chống ẩm, đặc biệt phù hợp cho khu vực sân, ban công, nhà tắm hoặc tầng trệt dễ ngập.

Ngoài ra, aptomat chống rò điện (ELCB/RCCB) là vật dụng bắt buộc nên có. Khi phát hiện dòng điện rò xuống đất hoặc chạm nước, thiết bị sẽ tự ngắt trong tích tắc, giúp tránh nguy cơ giật điện.

Một số gia đình còn cẩn thận lắp cảm biến báo nước rò rỉ, kết nối qua Wi-Fi. Khi nước tràn đến khu vực ổ điện, thiết bị sẽ gửi thông báo ngay trên điện thoại – vô cùng tiện lợi và an toàn tuyệt đối.

6. Máy hút ẩm và quạt thông gió

Sau bão, độ ẩm không khí thường tăng cao, tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Một chiếc máy hút ẩm công suất 10–20 lít/ngày có thể giúp căn nhà khô nhanh hơn, bảo vệ tường, sàn gỗ, nội thất và quần áo.

Bên cạnh đó, quạt thông gió chống nước (IPX4 trở lên) nên được lắp tại khu vực bếp, nhà vệ sinh, hoặc tầng trệt. Sự lưu thông không khí giúp giảm ẩm, tránh mùi hôi và giữ nhà cửa khô thoáng dù ngoài trời mưa kéo dài.

7. Máy lọc không khí và đèn UV diệt khuẩn

Sau những cơn bão như Matmo, môi trường trong nhà dễ bị ẩm mốc, mùi hôi và vi khuẩn. Máy lọc không khí với màng HEPA và than hoạt tính sẽ giúp làm sạch bụi mịn, nấm mốc trong khi đèn UV diệt khuẩn loại bỏ vi sinh vật trong không gian kín, đặc biệt hữu ích cho nhà có trẻ nhỏ.