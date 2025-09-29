Xiaomi chơi lớn với tủ lạnh cao cấp tích hợp AI, giá chỉ 23,68 triệu

Sản phẩm hiện có giá niêm yết 7.999 nhân dân tệ (khoảng 29,61 triệu đồng), nhưng đang được bán với mức giá ưu đãi 6.399 nhân dân tệ (khoảng 23,68 triệu đồng). Tủ lạnh có hai màu sắc: Trắng Băng Giá và Bạc Sao.

Mijia Refrigerator Pro được thiết kế với tổng dung tích 560 lít, trong đó 360 lít dành cho ngăn làm mát và 200 lít cho ngăn đông. Sản phẩm sử dụng hệ thống làm lạnh kép với dàn bay hơi và quạt gió riêng biệt cho từng ngăn, giúp đảm bảo hiệu quả làm lạnh và ngăn mùi hôi lẫn lộn giữa các ngăn. Công nghệ kiểm soát nhiệt độ của tủ lạnh này rất chính xác, với sai số chỉ ±0,5°C ở ngăn chính và ±0,1°C ở ngăn chứa đá nhỏ.

Đặc biệt, Xiaomi đã tích hợp công nghệ Micro-Ice Fresh độc quyền giúp bảo quản thịt dưới 0 độ mà không bị đông cứng. Theo thông tin từ Xiaomi, công nghệ này giúp giữ độ tươi ngon của thịt lên đến 10 ngày, giảm thiểu thất thoát nước xuống còn 2,89%, tăng độ mềm lên 14,55% và nâng cao hương vị umami lên 22,74%.

Tủ lạnh còn hỗ trợ chế độ đông lạnh nhanh ở nhiệt độ -30°C, giúp bảo quản dinh dưỡng hiệu quả. Hệ thống lọc phân tử nước được trang bị giúp duy trì độ ẩm cao, giữ cho rau củ quả tươi ngon đến 7 ngày mà không bị hao hụt khối lượng.

Ngoài ra, Xiaomi cũng tích hợp hệ thống khử trùng và thanh lọc toàn diện, bao gồm khử trùng bằng ánh sáng xanh nano giúp loại bỏ 99,999% vi khuẩn E. coli, cùng với hệ thống lọc ion dương và ion âm nhằm tiêu diệt vi khuẩn, vi-rút, mùi hôi và dư lượng thuốc trừ sâu.

Tủ đông của sản phẩm có khả năng sản xuất tới 1,22 kg đá viên trong 55 phút và được thiết kế với các bộ phận có thể tháo rời để dễ dàng vệ sinh. Hệ thống cũng hỗ trợ tự động vệ sinh trong vòng ba phút.

Về hiệu suất, tủ lạnh hoạt động ở mức 31 dB và được đánh giá mức 1 về hiệu suất năng lượng, với mức tiêu thụ điện năng hàng ngày là 0,74 kWh. Xiaomi cho biết model này tiết kiệm 25% năng lượng so với các thế hệ trước, tương đương với gần 3 tháng điện mỗi năm.

Sản phẩm còn hỗ trợ điều khiển nhà thông minh Xiaomi HyperOS, với các chức năng như ghi nhật ký thực phẩm NFC, nhập liệu hàng tồn kho bằng giọng nói hoặc thủ công, đồng thời nhắc nhở ngày hết hạn. Tính năng lập lịch bằng AI sẽ tự động chuyển các tác vụ nặng sang giờ thấp điểm để tiết kiệm chi phí.

Về thiết kế, tủ lạnh sử dụng tấm kính mờ giống như da và hỗ trợ lắp đặt âm tường 60 cm. Kích thước của tủ là 892 x 600 x 1912 mm và nặng 139 kg.