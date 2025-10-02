“Điều hòa không khí tương lai” tiết kiệm 4,36 tỷ đồng tiền điện sau 15 năm

Theo thông tin từ Interesting Engineering, một chiếc máy điều hòa không khí mới có khả năng giảm đáng kể hóa đơn tiền điện và mức tiêu thụ năng lượng đã được phát triển.

ESEAC sẽ giúp tiết kiệm năng lượng cho các tòa nhà.

Được thiết kế dựa trên mối quan hệ hợp tác giữa Phòng thí nghiệm Năng lượng Tái tạo Quốc gia (NREL) và Blue Frontier Inc, máy điều hòa tiết kiệm năng lượng và hiệu quả (ESEAC) tích hợp công nghệ lưu trữ năng lượng vào quy trình làm mát không khí và quản lý độ ẩm. Thiết bị này có khả năng lưu trữ năng lượng trong thời gian nhu cầu thấp và sử dụng lại khi nhu cầu tăng cao.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng mô hình để ước tính lượng năng lượng mà thiết bị này có thể tiết kiệm. Tại Miami (Mỹ) việc sử dụng máy điều hòa ESEAC được dự đoán sẽ giảm 93% nhu cầu năng lượng cao điểm và tiết kiệm tới 45% chi phí năng lượng. Trong vòng 15 năm, mỗi điều hòa có thể tiết kiệm lên đến 165.000 USD (4,36 tỷ đồng).

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, hàng triệu kilowatt năng lượng được sử dụng hàng năm để sưởi ấm và làm mát các tòa nhà thương mại, nơi mà thiết bị này được thiết kế phục vụ. Việc tiêu thụ năng lượng này không chỉ tốn kém mà còn gây ra lượng khí thải độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Do đó, việc tiết kiệm chi phí không chỉ có lợi cho ngân sách mà còn cho sức khỏe cộng đồng.

Hệ thống điều hòa HVAC vẫn là hợp lý cho các gia đình.

Hiện tại, máy điều hòa ESEAC chủ yếu được thiết kế cho các tòa nhà lớn. Tuy nhiên, nếu muốn tiết kiệm tiền và giảm mức tiêu thụ năng lượng trong gia đình, việc lựa chọn cách sử dụng hệ thống HVAC hợp lý có thể mang lại lợi ích. Khi cần mua thiết bị mới, hãy cân nhắc đầu tư vào công nghệ tiết kiệm năng lượng, vừa tốt cho tài chính cá nhân vừa bảo vệ môi trường. Năng lượng mặt trời cộng đồng cũng là một lựa chọn đáng xem xét.

Eric Kozubal, kỹ sư cao cấp tại NREL và một trong những người phát minh ra công nghệ điều hòa không khí mới cho biết: “Đây là một bước tiến lớn trong lĩnh vực điều hòa không khí. Nó đánh dấu sự thay đổi hoàn toàn về cách chúng ta điều hòa không khí và thời điểm chúng ta sử dụng điện để làm điều đó”.