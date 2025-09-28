Giá điều hòa LG Inverter cuối tháng 9: Giảm tối đa 9 triệu đồng

Trong những ngày cuối tháng 9, thị trường điện máy đang chứng kiến cuộc “chạy đua giảm giá” sôi động, bao gồm cả dòng điều hòa LG Inverter. Với mức ưu đãi giảm sâu lên tới 9 triệu đồng, chúng không chỉ mang lại giải pháp tiết kiệm điện năng mà còn mở ra cơ hội sở hữu thiết bị công nghệ cao với chi phí dễ chịu hơn bao giờ hết.

Giờ đây, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến khả năng làm mát, tiết kiệm điện mà còn đặt kỳ vọng vào các tính năng hiện đại như: lọc bụi mịn PM2.5, làm sạch không khí và điều khiển thông minh qua smartphone. Điều hòa LG Inverter đang trở thành lựa chọn hàng đầu trong mắt nhiều gia đình thành thị.

Các hệ thống siêu thị điện máy, sàn thương mại điện tử cũng đang tận dụng cơ hội này để tung ra hàng loạt chương trình kích cầu: giảm giá trực tiếp, tặng gói bảo hành mở rộng hoặc đi kèm voucher mua sắm. Sự kết hợp giữa giá ưu đãi và quà tặng kèm càng khiến sức hút của sản phẩm tăng mạnh, hứa hẹn tạo nên một “cơn sóng” tiêu dùng sôi động dịp cuối tháng.

Bảng giá điều hòa LG Inverter tháng 9:

Tên điều hòa LG Diện tích làm mát Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) Điều hòa LG Inverter 9300 BTU IEC09M1 Dưới 15m² 11.59 8.49 Điều hòa LG Inverter 12300 BTU IEC12M1 Từ 15 - 20m² 14.19 10.99 Điều hòa 2 chiều LG Inverter 9300 BTU IDH09M1 Dưới 15m² 15.09 11.49 Điều hòa LG Inverter 11000 BTU V13WIN1 Từ 15 - 20m² 12.9 11.9 Điều hòa LG Inverter 12300 BTU IDC12M1 Từ 15 - 20m² 16.49 12.99 Điều hòa 2 chiều LG Inverter 12300 BTU IDH12M1 Từ 15 - 20m² 18.49 13.99 Điều hòa LG Inverter 9200 BTU IPC09M1 Dưới 15m² 18.39 15.09 Điều hòa LG Inverter 18100 BTU IEC18M1 Từ 20 - 30m² 21.09 16.99 Điều hòa LG Inverter 12000 BTU IPC12M1 Từ 15 - 20m² 22.09 18.59 Điều hòa LG Inverter 22000 BTU IEC24M1 Từ 30 - 40m² 28.39 20.49 Điều hòa âm trần 1 hướng LG Inverter 10500 BTU ZTNQ12GULA0 Từ 15 - 20m² 26.09 21.79 Điều hòa âm trần LG Inverter 18000 BTU ZTNQ18GPLA0 Từ 20 - 30m² 31.89 26.59 Điều hòa âm trần 1 hướng LG Inverter 18000 BTU ZTNQ18GTLA0 Từ 20 - 28m² 31.99 26.69 Điều hòa 2 chiều LG Inverter 18100 BTU IDH18M1 Từ 20 - 30m² 28.59 27.59 Điều hòa âm trần LG Inverter 24000 BTU ZTNQ24GPLA0 Từ 30 - 40m² 36.39 30.19 Điều hòa âm trần 1 hướng LG Inverter 22000 BTU ZTNQ24GTLA0 Từ 28 - 35m² 36.59 30.49 Điều hòa âm trần LG Inverter 30000 BTU ZTNQ30GNLE0 Từ 35 - 40m² 40.19 33.59 Điều hòa tủ đứng LG Inverter 30000 BTU ZPNQ30GR5E0 Từ 35 - 40m² 42.49 35.29 Điều hòa 2 chiều LG Inverter 22000 BTU IDH24M1 Từ 30 - 40m² 36.89 35.89 Điều hòa âm trần LG Inverter 4 HP ZTNQ36GNLA0 Từ 40 - 60m² 48.39 40.29 Điều hòa tủ đứng LG Inverter 4 HP ZPNQ36LR5A0 (3 Pha) Từ 40 - 60m² 53.59 44.59 Điều hòa âm trần LG Inverter 46500 BTU ZTNQ48GMLA0 Từ 55 - 75m² 54.69 45.79 Điều hòa tủ đứng LG Inverter 46500 BTU ZPNQ48GT3A0 Từ 60 - 70m² 57.79 48.29 Điều hòa âm trần LG Inverter 4 HP ZTNQ36GYLA0 Từ 40 - 60m² 56.09 -

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 28/9, tham khảo tại Điện Máy Xanh.

Ký tự "-" là không giảm giá.