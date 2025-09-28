Giá điều hòa LG Inverter cuối tháng 9: Giảm tối đa 9 triệu đồng
Dòng điều hòa LG Inverter nổi bật với nhiều thiết kế đa dạng, phục vụ đa dạng nhu cầu của khách hàng.
Trong những ngày cuối tháng 9, thị trường điện máy đang chứng kiến cuộc “chạy đua giảm giá” sôi động, bao gồm cả dòng điều hòa LG Inverter. Với mức ưu đãi giảm sâu lên tới 9 triệu đồng, chúng không chỉ mang lại giải pháp tiết kiệm điện năng mà còn mở ra cơ hội sở hữu thiết bị công nghệ cao với chi phí dễ chịu hơn bao giờ hết.
Giờ đây, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến khả năng làm mát, tiết kiệm điện mà còn đặt kỳ vọng vào các tính năng hiện đại như: lọc bụi mịn PM2.5, làm sạch không khí và điều khiển thông minh qua smartphone. Điều hòa LG Inverter đang trở thành lựa chọn hàng đầu trong mắt nhiều gia đình thành thị.
Các hệ thống siêu thị điện máy, sàn thương mại điện tử cũng đang tận dụng cơ hội này để tung ra hàng loạt chương trình kích cầu: giảm giá trực tiếp, tặng gói bảo hành mở rộng hoặc đi kèm voucher mua sắm. Sự kết hợp giữa giá ưu đãi và quà tặng kèm càng khiến sức hút của sản phẩm tăng mạnh, hứa hẹn tạo nên một “cơn sóng” tiêu dùng sôi động dịp cuối tháng.
Bảng giá điều hòa LG Inverter tháng 9:
|Tên điều hòa LG
|Diện tích làm mát
|
Giá niêm yết
(triệu đồng)
|
Giá ưu đãi
(triệu đồng)
|
Điều hòa LG Inverter 9300 BTU IEC09M1
|
Dưới 15m²
|11.59
|
8.49
|
Điều hòa LG Inverter 12300 BTU IEC12M1
|
Từ 15 - 20m²
|14.19
|
10.99
|
Điều hòa 2 chiều LG Inverter 9300 BTU IDH09M1
|
Dưới 15m²
|15.09
|
11.49
|
Điều hòa LG Inverter 11000 BTU V13WIN1
|
Từ 15 - 20m²
|
12.9
|
11.9
|
Điều hòa LG Inverter 12300 BTU IDC12M1
|
Từ 15 - 20m²
|16.49
|
12.99
|
Điều hòa 2 chiều LG Inverter 12300 BTU IDH12M1
|
Từ 15 - 20m²
|18.49
|
13.99
|
Điều hòa LG Inverter 9200 BTU IPC09M1
|
Dưới 15m²
|18.39
|
15.09
|
Điều hòa LG Inverter 18100 BTU IEC18M1
|
Từ 20 - 30m²
|21.09
|
16.99
|
Điều hòa LG Inverter 12000 BTU IPC12M1
|
Từ 15 - 20m²
|22.09
|
18.59
|
Điều hòa LG Inverter 22000 BTU IEC24M1
|
Từ 30 - 40m²
|28.39
|
20.49
|
Điều hòa âm trần 1 hướng LG Inverter 10500 BTU ZTNQ12GULA0
|
Từ 15 - 20m²
|26.09
|
21.79
|
Điều hòa âm trần LG Inverter 18000 BTU ZTNQ18GPLA0
|
Từ 20 - 30m²
|31.89
|
26.59
|
Điều hòa âm trần 1 hướng LG Inverter 18000 BTU ZTNQ18GTLA0
|
Từ 20 - 28m²
|31.99
|
26.69
|
Điều hòa 2 chiều LG Inverter 18100 BTU IDH18M1
|
Từ 20 - 30m²
|28.59
|
27.59
|
Điều hòa âm trần LG Inverter 24000 BTU ZTNQ24GPLA0
|
Từ 30 - 40m²
|36.39
|
30.19
|
Điều hòa âm trần 1 hướng LG Inverter 22000 BTU ZTNQ24GTLA0
|
Từ 28 - 35m²
|36.59
|
30.49
|
Điều hòa âm trần LG Inverter 30000 BTU ZTNQ30GNLE0
|
Từ 35 - 40m²
|40.19
|
33.59
|
Điều hòa tủ đứng LG Inverter 30000 BTU ZPNQ30GR5E0
|
Từ 35 - 40m²
|42.49
|
35.29
|
Điều hòa 2 chiều LG Inverter 22000 BTU IDH24M1
|
Từ 30 - 40m²
|36.89
|
35.89
|
Điều hòa âm trần LG Inverter 4 HP ZTNQ36GNLA0
|
Từ 40 - 60m²
|48.39
|
40.29
|
Điều hòa tủ đứng LG Inverter 4 HP ZPNQ36LR5A0 (3 Pha)
|
Từ 40 - 60m²
|53.59
|
44.59
|
Điều hòa âm trần LG Inverter 46500 BTU ZTNQ48GMLA0
|
Từ 55 - 75m²
|54.69
|
45.79
|
Điều hòa tủ đứng LG Inverter 46500 BTU ZPNQ48GT3A0
|
Từ 60 - 70m²
|57.79
|
48.29
|
Điều hòa âm trần LG Inverter 4 HP ZTNQ36GYLA0
|
Từ 40 - 60m²
|56.09
|-
*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 28/9, tham khảo tại Điện Máy Xanh.
Ký tự "-" là không giảm giá.
So với tháng trước, giá bán của dòng điều hòa Samsung Inverter tại thị trường Việt Nam không có nhiều biến động.
