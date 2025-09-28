Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá điều hòa LG Inverter cuối tháng 9: Giảm tối đa 9 triệu đồng

Sự kiện: Điều hòa
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Dòng điều hòa LG Inverter nổi bật với nhiều thiết kế đa dạng, phục vụ đa dạng nhu cầu của khách hàng.

Trong những ngày cuối tháng 9, thị trường điện máy đang chứng kiến cuộc “chạy đua giảm giá” sôi động, bao gồm cả dòng điều hòa LG Inverter. Với mức ưu đãi giảm sâu lên tới 9 triệu đồng, chúng không chỉ mang lại giải pháp tiết kiệm điện năng mà còn mở ra cơ hội sở hữu thiết bị công nghệ cao với chi phí dễ chịu hơn bao giờ hết.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Giờ đây, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến khả năng làm mát, tiết kiệm điện mà còn đặt kỳ vọng vào các tính năng hiện đại như: lọc bụi mịn PM2.5, làm sạch không khí và điều khiển thông minh qua smartphone. Điều hòa LG Inverter đang trở thành lựa chọn hàng đầu trong mắt nhiều gia đình thành thị.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Các hệ thống siêu thị điện máy, sàn thương mại điện tử cũng đang tận dụng cơ hội này để tung ra hàng loạt chương trình kích cầu: giảm giá trực tiếp, tặng gói bảo hành mở rộng hoặc đi kèm voucher mua sắm. Sự kết hợp giữa giá ưu đãi và quà tặng kèm càng khiến sức hút của sản phẩm tăng mạnh, hứa hẹn tạo nên một “cơn sóng” tiêu dùng sôi động dịp cuối tháng.

Bảng giá điều hòa LG Inverter tháng 9:

Tên điều hòa LG Diện tích làm mát

Giá niêm yết

(triệu đồng)

Giá ưu đãi

(triệu đồng)

Điều hòa LG Inverter 9300 BTU IEC09M1

Dưới 15m²

 11.59

8.49

Điều hòa LG Inverter 12300 BTU IEC12M1

Từ 15 - 20m²

 14.19

10.99

Điều hòa 2 chiều LG Inverter 9300 BTU IDH09M1

Dưới 15m²

 15.09

11.49

Điều hòa LG Inverter 11000 BTU V13WIN1

Từ 15 - 20m²

12.9

11.9

Điều hòa LG Inverter 12300 BTU IDC12M1

Từ 15 - 20m²

 16.49

12.99

Điều hòa 2 chiều LG Inverter 12300 BTU IDH12M1

Từ 15 - 20m²

 18.49

13.99

Điều hòa LG Inverter 9200 BTU IPC09M1

Dưới 15m²

 18.39

15.09

Điều hòa LG Inverter 18100 BTU IEC18M1

Từ 20 - 30m²

 21.09

16.99

Điều hòa LG Inverter 12000 BTU IPC12M1

Từ 15 - 20m²

 22.09

18.59

Điều hòa LG Inverter 22000 BTU IEC24M1

Từ 30 - 40m²

 28.39

20.49

Điều hòa âm trần 1 hướng LG Inverter 10500 BTU ZTNQ12GULA0

Từ 15 - 20m²

 26.09

21.79

Điều hòa âm trần LG Inverter 18000 BTU ZTNQ18GPLA0

Từ 20 - 30m²

 31.89

26.59

Điều hòa âm trần 1 hướng LG Inverter 18000 BTU ZTNQ18GTLA0

Từ 20 - 28m²

 31.99

26.69

Điều hòa 2 chiều LG Inverter 18100 BTU IDH18M1

Từ 20 - 30m²

 28.59

27.59

Điều hòa âm trần LG Inverter 24000 BTU ZTNQ24GPLA0

Từ 30 - 40m²

 36.39

30.19

Điều hòa âm trần 1 hướng LG Inverter 22000 BTU ZTNQ24GTLA0

Từ 28 - 35m²

 36.59

30.49

Điều hòa âm trần LG Inverter 30000 BTU ZTNQ30GNLE0

Từ 35 - 40m²

 40.19

33.59

Điều hòa tủ đứng LG Inverter 30000 BTU ZPNQ30GR5E0

Từ 35 - 40m²

 42.49

35.29

Điều hòa 2 chiều LG Inverter 22000 BTU IDH24M1

Từ 30 - 40m²

 36.89

35.89

Điều hòa âm trần LG Inverter 4 HP ZTNQ36GNLA0

Từ 40 - 60m²

 48.39

40.29

Điều hòa tủ đứng LG Inverter 4 HP ZPNQ36LR5A0 (3 Pha)

Từ 40 - 60m²

 53.59

44.59

Điều hòa âm trần LG Inverter 46500 BTU ZTNQ48GMLA0

Từ 55 - 75m²

 54.69

45.79

Điều hòa tủ đứng LG Inverter 46500 BTU ZPNQ48GT3A0

Từ 60 - 70m²

 57.79

48.29

Điều hòa âm trần LG Inverter 4 HP ZTNQ36GYLA0

Từ 40 - 60m²

 56.09 -

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 28/9, tham khảo tại Điện Máy Xanh.

Ký tự "-" là không giảm giá.

Giá điều hòa Samsung Inverter tháng 9: Giảm đồng loạt, từ 6,89 triệu đồng
Giá điều hòa Samsung Inverter tháng 9: Giảm đồng loạt, từ 6,89 triệu đồng

So với tháng trước, giá bán của dòng điều hòa Samsung Inverter tại thị trường Việt Nam không có nhiều biến động.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo An Nhiên ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/09/2025 10:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Điều hòa Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN