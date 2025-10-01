Robot hút bụi, lau nhà tự thay giẻ đầu tiên trên thế giới

Matrix10 Ultra: Robot hút bụi tự động thay giẻ lau đầu tiên trên thế giới

Dreame Matrix10 Ultra là robot hút bụi lau nhà đầu tiên trên thế giới có khả năng tự động thay giẻ lau theo từng khu vực. Với phòng khách và phòng ngủ, robot sử dụng giẻ lau nhiệt với nước ấm để loại bỏ vi khuẩn và bụi mịn. Khi bước vào bếp, hệ thống tự động chuyển sang giẻ lau nilon chuyên dụng để xử lý dầu mỡ. Còn tại phòng tắm, giẻ lau bọt biển thấm hút mạnh sẽ giúp bề mặt sạch và khô ráo.

Matrix10 Ultra được trang bị AI có thể nhận diện đến 240 loại vật thể, di chuyển linh hoạt trong căn hộ nhiều đồ nội thất và có thể vượt qua bậc thềm đôi cao tới 8cm. Đi kèm với đó là trạm sạc đa năng, có khả năng giặt giẻ bằng nước nóng 100 độ C, sấy khô bằng khí nóng và diệt khuẩn bằng tia UV.

Sản phẩm có giá tham khảo khoảng 43 triệu đồng.

H13 Dual FlexReach: Máy hút bụi lau nhà "biến hình"

Được thiết kế đặc biệt cho các căn hộ đô thị, Dreame H13 Dual FlexReach mang đến giải pháp “tối đa công năng, tối thiểu thiết bị”. Chiếc máy này có thể linh hoạt biến đổi từ một thiết bị lau sàn thành máy hút bụi cầm tay tiện lợi, và thậm chí còn có thể làm sạch thảm hoặc sofa với phụ kiện đi kèm.

Pin rời cho phép sử dụng liên tục lên đến 50 phút khi lau sàn hoặc 60 phút khi hút bụi, và có thể tăng gấp đôi thời gian hoạt động nhờ pin dự phòng. Hệ thống TangleCut với lưỡi dao Swiss PPA tự động cắt tóc và lông thú cưng để ngăn tình trạng rối quanh con lăn. Sau khi sử dụng, con lăn sẽ được làm sạch bằng nước nóng 90 độ C và sấy khô bằng khí nóng.

Sản phẩm này có giá tham khảo khoảng 18 triệu đồng.