Ra mắt tủ lạnh thông minh LG InstaView French Door Fit & Max tích hợp AI

LG InstaView French Door Fit & Max được trang bị thiết kế cánh cửa Thin Door với độ dày 55mm. Sản phẩm sử dụng bản lề Zero Clearance, cho phép đặt tủ áp sát tường hoặc lắp trong hộc tủ bếp. Cửa có thể mở với góc lên đến 110 độ. Mặt kính InstaView cho phép người dùng gõ hai lần để quan sát không gian bên trong mà không cần mở cửa.

LG InstaView French Door Fit & Max.

Về khả năng bảo quản, tủ lạnh được trang bị ngăn kéo chuyển đổi đa năng Full Convert Drawer với dải nhiệt độ từ 7 độ C đến -23 độ C và 6 chế độ cài đặt sẵn. Ngăn này có thể được tùy chỉnh để bảo quản rượu, thực phẩm tươi sống, thực phẩm đông mềm hoặc cấp đông chuyên sâu.

Sản phẩm còn có ngăn FRESHConverter+ với 12 chế độ cài đặt nhiệt độ, hỗ trợ điều chỉnh điều kiện bảo quản theo từng nhóm thực phẩm. Hai ngăn kéo riêng biệt giúp người dùng phân loại và bảo quản thực phẩm theo nhu cầu. Tủ lạnh kết hợp các công nghệ LinearCooling, DoorCooling+ và bộ lọc Hygiene Fresh+ để duy trì nhiệt độ và môi trường bảo quản bên trong.

Với hệ thống làm đá, LG InstaView French Door Fit & Max hỗ trợ 3 loại đá gồm Craft Ice dạng tròn, đá viên vuông và đá xay. Craft Ice có đặc tính tan chậm, trong khi đá viên vuông được lấy trực tiếp từ vòi bên ngoài. Đá xay phục vụ các loại đồ uống như sinh tố và nước trái cây.

Tủ được tích hợp hệ thống lấy nước và đá Smart Ice & Water Dispenser, cho phép cung cấp nước lọc và đá theo lượng cài đặt sẵn. Hệ thống UVnano được sử dụng để hỗ trợ làm sạch khu vực nước làm đá.

Sản phẩm trang bị màn hình cảm ứng LCD kích thước 6,8 inch, cho phép người dùng điều khiển và quản lý các chức năng chính. Tính năng AI Fresh ghi nhận thói quen đóng mở cửa trong khoảng 3 tuần để điều chỉnh hiệu suất làm lạnh theo các khung giờ sử dụng cao điểm. AI Saving Mode phân tích tần suất sử dụng để tối ưu điện năng trong các khoảng thời gian nghỉ.

Các trạng thái vận hành, nhiệt độ và chế độ hoạt động của tủ có thể được quản lý từ xa thông qua ứng dụng LG ThinQ.

LG InstaView French Door Fit & Max có giá tham khảo dưới 60 triệu đồng.