Alice Huang mất nhiều năm tiếp cận CEO Nvidia Jensen Huang

Tâm điểm của cuộc tranh cãi lớn nhất mà tập đoàn Nvidia phải đối mặt trong lịch sử ba thập kỷ hoạt động là một cựu phóng viên truyền hình, người sau đó đã trở thành một nhà môi giới quyền lực trong ngành bán dẫn.

Huang Le, còn được biết đến với tên gọi Alice Huang, đã bị nêu tên trong một loạt báo cáo là điệp viên được tuyển mộ để tiếp cận CEO Nvidia Jensen Huang. Người phụ nữ này đã thâm nhập vào vòng tròn quan hệ của ông, sau khi thành lập Megaspeed International - khách hàng mua chip Nvidia lớn nhất tại Đông Nam Á.

Trước đây, vị CEO từng tuyên bố không có bất kỳ điều gì không đúng mực trong mối quan hệ giữa hai người. Tuy nhiên, ông Jensen Huang vào ngày 8/11 đã thừa nhận từng có quan hệ tình cảm ngoài luồng và cho biết Hội đồng quản trị Nvidia đang tiến hành một cuộc điều tra nội bộ.

CEO Nvidia Jensen Huang bị bắt gặp có cử chỉ thân mật với Alice Huang. Ảnh: YTN

Là một trong những nhân vật danh tiếng bậc nhất Thung lũng Silicon trong làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI), lời thú nhận của ông Huang đã đẩy Nvidia vào một cuộc khủng hoảng có nguy cơ lan rộng ra toàn bộ ngành công nghệ. Sau nhiều năm vận động hành lang để bán thêm các bộ vi xử lý AI của Nvidia sang Trung Quốc - thị trường tiêu thụ chip lớn nhất thế giới, các mối liên hệ của ông với quốc gia này sẽ phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn bao giờ hết.

"Cuộc cạnh tranh công nghệ này trên thực tế đang diễn ra ở cấp độ các công ty tư nhân, vốn được dẫn dắt bởi các CEO", bà Elly Rostoum, cựu chuyên viên phân tích tình báo Mỹ, nhận định trên truyền hình Bloomberg. "Nói một cách thẳng thắn, điều này có vẻ khá bất cẩn".

Lời thừa nhận của ông Jensen Huang làm dấy lên những câu hỏi lớn về người phụ nữ đã thiết lập và chỉ đạo sự thăng tiến nhanh chóng của một dịch vụ đám mây thế hệ mới khi đó còn non trẻ, để rồi vươn lên thành một trong những đối tác trọng yếu của Nvidia trong cơn sốt xây dựng trung tâm dữ liệu tại khu vực.

Các bài đăng trên mạng xã hội và thông tin công khai đã phác họa những nét chính về sự nổi lên đáng kinh ngạc của Megaspeed, cùng vai trò mang tính then chốt của bà trong tiến trình đó.

Con đường trở thành đối tác ưu tiên của Nvidia

Huang Le thành lập Megaspeed vào năm 2023 sau thời gian làm việc trong lĩnh vực quỹ đầu tư tư nhân và truyền hình. Công ty được tách ra từ 7Road Holdings Ltd. - một trong những doanh nghiệp trò chơi điện tử lớn nhất Trung Quốc - chỉ vài tháng sau khi cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu quy mô lớn đối với các lô hàng chip AI tiên tiến sang Trung Quốc.

Ban đầu, 7Road bán công ty con tại Singapore cho một thực thể tại Quần đảo Virgin thuộc Anh mang tên Huang Le Ltd., và Huang Le nắm quyền kiểm soát. Đến tháng 11/2023, Huang Le Ltd. bán lại Megaspeed cho một công ty bình phong tại Singapore.

Chỉ vài ngày sau thương vụ chuyển nhượng, doanh nghiệp này được chứng nhận là Đối tác Đám mây Chính thức của Nvidia - một vị thế rất được săn đón, cho phép tiếp cận nguồn chip ưu tiên từ công ty.

Dữ liệu hồ sơ thương mại cho thấy Megaspeed kể từ đó đã nhập khẩu khối lượng hàng hóa có giá trị gấp hơn một nghìn lần số dư tiền mặt của doanh nghiệp vào năm 2023. Tổng giá trị các sản phẩm Nvidia mà công ty này nhập khẩu đã vượt mốc 4,6 tỷ USD.

Tại nhiều cơ sở ở Đông Nam Á, doanh nghiệp này cho tập đoàn công nghệ Alibaba của Trung Quốc thuê lại các dòng chip Nvidia. Bản thân Alibaba gần đây cũng trở thành đối tượng bị phía Mỹ quan ngại về an ninh quốc gia. Alibaba đã từ chối đưa ra bình luận.

Năm 2025, các phóng viên của hãng tin Bloomberg không thể liên lạc trực tiếp với Huang Le, kể cả sau nhiều lần tìm đến địa chỉ đăng ký của bà tại Hong Kong (Trung Quốc) để hỏi thông tin liên lạc từ những người có mặt tại đó.

Số liệu phân tích của Bloomberg từ hệ thống hồ sơ Big Trade Data đối với các đơn hàng nhập khẩu của Speedmatrix Sdn. (công ty con của Megaspeed tại Malaysia) và PT Megaspeed International Indonesia cho thấy khối lượng nhập khẩu đã tăng vọt ngay trước thời điểm các biện pháp hạn chế xuất khẩu toàn cầu có hiệu lực.

Trong các lô hàng này bao gồm cả bo mạch Bianca - loại bảng mạch tích hợp hai bộ xử lý đồ họa (GPU) kiến trúc Blackwell dùng cho dòng vi xử lý GB200 và GB300 - bên cạnh các sản phẩm được dán nhãn riêng là GB300. Dữ liệu của Big Trade Data không bao gồm hồ sơ cụ thể tại Thái Lan, nơi Megaspeed cũng có cơ sở hoạt động.

Ảnh một bài viết trên LinkedIn cho thấy Alice Huang và Jensen Huang tại sự kiện Computex Taiwan năm 2024. Ảnh: NetThunder/LinkedIn

Đại diện Megaspeed bác bỏ mọi cáo buộc sai phạm và nhấn mạnh doanh nghiệp luôn tuân thủ toàn bộ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của mình, đồng thời bày tỏ sự bất ngờ trước thông tin một cựu lãnh đạo bị cho là có hoạt động tình báo cho nước ngoài.

Tờ New York Times tuần trước đưa tin giới chức Mỹ đã nhận được báo cáo về việc Huang Le đang tìm hiểu các dòng chip AI của Mỹ và tìm cách thuyết phục Nvidia cung cấp các chất bán dẫn tinh vi nhất cho thị trường Trung Quốc. Báo cáo cho biết bà thông thạo tiếng Anh và có mối quan hệ thân cận với nhiều nhân vật cấp cao trong ngành công nghiệp chip AI.

Hiện vẫn chưa rõ bà và ông Jensen Huang gặp nhau từ khi nào và trong hoàn cảnh nào, dù cả hai từng được chụp ảnh cùng nhau vào năm 2024 tại một triển lãm công nghệ ở Đài Bắc.

Các nguồn tin am hiểu sự việc cho biết cảnh sát Singapore hồi cuối năm ngoái đã triệu tập Huang Le để thẩm vấn và cấm bà rời khỏi lãnh thổ nước này. Nơi ở hiện tại của bà hiện vẫn chưa được xác định.

Trong khi đó, chính quyền Washington đang tiến hành một cuộc điều tra độc lập nhằm vào Megaspeed trước các lo ngại công ty này có thể liên quan đến đường dây buôn lậu phần cứng sang Trung Quốc và đã yêu cầu Nvidia thực hiện kiểm tra đối tác. Năm ngoái, các quan chức Mỹ đã yêu cầu tập đoàn chip kiểm toán doanh nghiệp này do những quan ngại quanh vai trò của họ trong một chiến dịch buôn lậu quy mô lớn.

Dù hãng sản xuất chip ban đầu tuyên bố toàn bộ số lượng phần cứng đều được kiểm kê đầy đủ, trên thực tế Megaspeed đã nhập khẩu nhiều hơn khoảng 50.000 con chip so với lượng thiết bị mà Nvidia tìm thấy trong các trung tâm dữ liệu của công ty, cùng nhiều điểm mâu thuẫn lớn khác đã được Bloomberg News phản ánh.

Nvidia cũng từng cam kết vào tháng 12/2025 rằng sẽ tiếp tục thanh tra thực tế các trung tâm dữ liệu của Megaspeed trong thời gian tới, nhưng kể từ đó tập đoàn liên tục từ chối xác nhận liệu các cuộc kiểm tra này đã diễn ra hay chưa.

Về phía Quốc hội Mỹ, ông Jensen Huang tuần trước đã nhận được yêu cầu phải tham gia một cuộc họp kín chung với các ủy ban thuộc Hạ viện nhằm làm rõ các quy chuẩn bảo mật của tập đoàn sản xuất chip. Buổi làm việc này được yêu cầu bởi ba nghị sĩ đứng đầu các ủy ban an ninh quốc gia, dẫn chứng từ các thông tin công khai về những tương tác qua lại giữa ông và Huang Le, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 18/11.