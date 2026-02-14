Top 5 smartphone làm quà tặng cực tinh tế cho ngày 14/2

Ngày Valentine không chỉ là dịp trao gửi cảm xúc mà còn là cơ hội để nhiều người lựa chọn món quà công nghệ mang tính cá nhân hóa cao. Smartphone vừa là thiết bị liên lạc vừa là vật dụng gắn liền đời sống hàng ngày, trở thành lựa chọn phổ biến.

Tuy nhiên, thay vì chạy theo xu hướng hay thương hiệu, người dùng nên cân nhắc yếu tố thiết kế, trải nghiệm sử dụng thực tế và mức giá hợp lý trước khi quyết định. Dưới đây là 5 mẫu điện thoại nổi bật về ngoại hình và màu sắc, phù hợp làm quà tặng 14/2 theo góc nhìn khách quan.

1. iPhone 17 tím

Giá bán từ: 24,39 triệu đồng

Phiên bản màu tím của iPhone 17 sẽ là một món quà vô cùng ý nghĩa, thể hiện sự thủy chung trong tình yêu. Chưa hết, máy còn sở hữu màn hình OLED 6,3 inch vừa tay cầm, chip A19 cực mạnh và hệ điều hành iOS mới, hướng tới sự ổn định lâu dài.

iPhone 17.

Ngoài ra, viên pin bên trong iPhone 17 cũng đủ sức duy trì cả ngày dài. Với người dùng thực tế, điểm mạnh của iPhone còn nằm ở khả năng giữ giá và thời gian hỗ trợ phần mềm dài hạn. Điều này giúp món quà không nhanh lỗi thời.

2. Oppo A6 Pro hồng

Giá bán từ: 5,69 triệu đồng

Oppo A6 Pro màu hồng là một món quà vừa tinh tế, vừa không quá đắt đỏ trong dịp Valentine năm nay. Phiên bản màu hồng nữ tính cũng được nhiều chị em yêu thích hơn.

Oppo A6 Pro.

Thiết bị sở hữu màn hình cỡ vừa - 6,59 inch, pin dung lượng lớn - 7000 mAh và thiết kế mỏng nhẹ. Với nhu cầu chụp ảnh cơ bản, lướt mạng xã hội hay gọi video, đây là lựa chọn đủ dùng. Tuy nhiên, hiệu năng của máy không hướng đến chơi game nặng hay xử lý đồ họa cao, nên người mua cần cân nhắc mục đích sử dụng trước khi chọn.

3. Galaxy Z Flip 7 đỏ san hô

Giá bán từ: 23,99 triệu đồng

Điện thoại màn hình gập dạng vỏ sò như Galaxy Z Flip 7 mang đến trải nghiệm khác biệt so với smartphone truyền thống. Ngoài ra, phiên bản đỏ san hô vô cùng nổi bật về màu sắc, tạo cảm giác mới lạ và thú vị khi làm quà tặng. Khi mở ra, điện thoại mang tới màn hình chính AMOLED 6,9 inch - dễ dàng thao tác.

Galaxy Z Flip 7.

Điểm lợi cho người dùng là tính linh hoạt khi chụp ảnh selfie hoặc quay video nhờ cơ chế gập với camera sau chất lượng 50MP. Tuy nhiên, dòng smartphone màn hình gập thường có chi phí sửa chữa lớn hơn nếu xảy ra va đập. Người mua nên cân nhắc kỹ nếu người nhận ưu tiên độ bền lâu dài.

4. iPhone 15 hồng

Giá bán từ: 19,89 triệu đồng

Dù không phải mẫu iPhone mới nhất, iPhone 15 màu hồng vẫn được nhiều người lựa chọn nhờ thiết kế theo phong cách nhẹ nhàng và mức giá dễ tiếp cận hơn. Mức giá sau giảm của máy cũng vừa túi tiền của nhiều người hơn.

iPhone 15.

Thiết bị sở hữu màn hình OLED 6,1 inch, camera 48MP và hiệu năng đủ dùng trong vài năm tới. Với người dùng không cần cấu hình quá cao nhưng vẫn muốn trải nghiệm hệ sinh thái iOS, đây là lựa chọn hợp lý. Nhược điểm là màn hình của máy vẫn dừng ở tần số quét 60Hz, kém mượt mà hơn so với một số smartphone Android cùng tầm giá.

5. Oppo Find X9 đỏ

Giá bán từ: 22,99 triệu đồng

Oppo Find X9 màu đỏ nằm trong phân khúc cận cao cấp với ngoại hình siêu hút mắt. Đáng chú ý, hệ thống 3 camera sau có độ phân giải lên tới 50MP, phù hợp làm quà tặng cho những người thích chụp ảnh hoặc quay video chất lượng cao.

Oppo Find X9.

Chưa hết, máy còn có RAM 16GB + bộ nhớ trong 512GB siêu lớn, cho phép xử lý đa nhiệm và lưu trữ thoải mái. Viên pin dung lượng "khủng" - 7025mAh đảm bảo người dùng có thể xem phim cả ngày, không lo hết pin.