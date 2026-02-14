Valentine 14/2 nam tặng quà nữ hay nữ tặng nam?

Ngày Valentin 14/2 hằng năm hay còn gọi là Valentine đỏ, từ lâu đã trở thành một trong những dịp lễ được mong chờ nhất của các cặp đôi đang yêu. Đây là ngày mà tình yêu được tôn vinh, cảm xúc được bày tỏ và những lời yêu thương được gửi gắm qua những món quà nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Hoa tươi, chocolate, thiệp chúc hay những buổi hẹn hò lãng mạn đã trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi dịp Valentine về.

Tuy nhiên, cùng với sự xuất hiện của Valentine Trắng 14/3 và Valentine Đen 14/4 trong những năm gần đây, không ít người bắt đầu cảm thấy bối rối. Một trong những câu hỏi phổ biến nhất được đặt ra là: Ngày lễ Tình nhân Valentine 14/2 rốt cuộc là ngày nam tặng quà cho nữ hay nữ tặng quà cho nam?

Valentine 14/2 nam tặng nữ hay nữ tặng nam?

Trên thực tế, không có một quy tắc cố định mang tính toàn cầu về việc ai phải là người tặng quà trong ngày Valentine. Quan niệm này thay đổi tùy theo truyền thống văn hóa, phong tục tập quán và cách tiếp nhận ngày lễ tình yêu của từng quốc gia.

Tại nhiều nước phương Tây như Mỹ, Anh, Pháp…, Valentine 14/2 được xem là dịp để cả hai giới cùng trao quà cho nhau. Các cặp đôi thường chuẩn bị quà tặng mang tính cá nhân, thể hiện sự thấu hiểu và tình cảm dành cho đối phương. Hoa hồng đỏ, chocolate, trang sức hay những món quà kỷ niệm đều là lựa chọn phổ biến. Điều quan trọng không nằm ở giá trị vật chất mà ở thông điệp yêu thương được gửi gắm qua món quà.

Trong khi đó, ở một số quốc gia châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc, Valentine Đỏ 14/2 lại mang màu sắc văn hóa rất riêng. Tại Nhật Bản, ngày 14/2 được coi là dịp phái nữ chủ động tặng quà cho phái nam, chủ yếu là chocolate. Đáng chú ý, chocolate trong ngày Valentine tại Nhật Bản còn được phân chia thành hai loại rõ rệt. Giri-choco là chocolate mang tính xã giao, thường được tặng cho bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên như một cách thể hiện sự quan tâm lịch sự. Trong khi đó, honmei-choco lại mang ý nghĩa đặc biệt hơn, chỉ dành cho người yêu hoặc người mà phái nữ có tình cảm sâu đậm.

Sau đó đúng một tháng, vào ngày Valentine Trắng 14/3, nam giới sẽ tặng quà đáp lễ cho nữ giới. Đây được xem như lời hồi đáp cho tình cảm đã nhận được trước đó.

Dù là nam tặng nữ hay nữ tặng nam, điều quan trọng nhất trong ngày Valentine 14/2 vẫn là sự chân thành. (Ảnh: Stock Adobe)

Tại Việt Nam, Valentine Đỏ 14/2 không có sự phân biệt cứng nhắc về giới tính hay vai trò tặng quà. Ngày lễ này được nhìn nhận như một dịp để những người yêu nhau, dù là nam hay nữ, đều có thể chủ động bày tỏ cảm xúc. Các cặp đôi tùy theo điều kiện và mong muốn có thể trao tặng quà, cùng nhau đi du lịch, dùng bữa tối lãng mạn hoặc đơn giản là dành thời gian ở bên nhau.

Không chỉ dành cho những người đang yêu, với nhiều cặp vợ chồng, Valentine 14/2 còn được xem là một ngày kỷ niệm ý nghĩa, giúp hâm nóng tình cảm và nhắc nhở nhau về giá trị của sự gắn bó lâu dài.

Dù là nam tặng nữ hay nữ tặng nam, điều quan trọng nhất trong ngày Valentine 14/2 vẫn là sự chân thành. Những món quà, dù lớn hay nhỏ, đều chỉ thực sự có ý nghĩa khi chứa đựng tình cảm và sự quan tâm thật lòng. Valentine không chỉ tôn vinh tình yêu đôi lứa mà còn là dịp để mỗi người trân trọng hơn những mối quan hệ mình đang có.

Ngày lễ Valentine bắt nguồn từ đâu?

Nguồn gốc của ngày lễ Tình nhân Valentine gắn liền với nhiều truyền thuyết khác nhau, trong đó câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất liên quan đến một vị linh mục tên là Valentine.

Theo ghi chép, vào khoảng thế kỷ thứ III, Hoàng đế La Mã Claudius II đã ban hành sắc lệnh cấm kết hôn trên toàn đế quốc. Nguyên nhân là bởi ông cho rằng đàn ông có gia đình sẽ không sẵn sàng ra chiến trường, từ đó ảnh hưởng đến sức mạnh quân đội.

Bất chấp lệnh cấm khắt khe này, linh mục Valentine vẫn âm thầm tổ chức hôn lễ cho các cặp đôi yêu nhau. Khi sự việc bị phát hiện, ông bị bắt giam và kết án tử hình. Linh mục Valentine bị kéo lê, ném đá cho đến chết, sau đó bị chặt đầu vào ngày 14/2/270.

Sau này, trong Kitô giáo phương Tây, Valentine được tôn vinh là vị Thánh bảo trợ cho tình yêu đôi lứa. Ngày 14/2 dần trở thành ngày lễ dành riêng cho tình yêu, mang tên ông.

Ban đầu, Valentine chỉ phổ biến tại Bắc Mỹ và châu Âu. Theo thời gian, cùng với sự giao thoa văn hóa, ngày lễ này lan rộng ra khắp thế giới. Ngày 14/2 hằng năm dần trở thành dịp để mọi người trao nhau những thông điệp yêu thương, và Thánh Valentine được xem là vị thánh bổn mạng của các cặp đôi đang yêu.

Hoa và chocolate là món quà truyền thống dịp Valentine Đỏ. (Ảnh: Stock Adobe)

Vì sao có tới 3 ngày Valentine trong một năm?

Không chỉ có Valentine Đỏ 14/2, trong năm còn xuất hiện thêm Valentine Trắng 14/3 và Valentine Đen 14/4, mỗi ngày mang một ý nghĩa riêng biệt.

Valentine Đỏ 14/2 – ngày của tình yêu đôi lứa

Ngày 14/2 là Valentine Đỏ, được xem là “phiên bản gốc” của ngày lễ tình yêu. Đây là dịp chính thức để các cặp đôi thể hiện tình cảm bằng những món quà ngọt ngào, hoa tươi và lời chúc lãng mạn. Valentine Đỏ gắn liền với tên tuổi của Thánh Valentine, biểu tượng cho tình yêu và sự hy sinh vì hạnh phúc lứa đôi.

Valentine Trắng 14/3 – lời hồi đáp của yêu thương

Một tháng sau Valentine Đỏ, ngày 14/3 được gọi là Valentine Trắng hay White Day. Ngày lễ này bắt nguồn từ Nhật Bản và sau đó lan sang nhiều quốc gia châu Á. Valentine Trắng là dịp để các bạn nam đáp lại tình cảm mà họ đã nhận được vào ngày 14/2. Những món quà phổ biến trong ngày này thường là chocolate trắng, bánh kẹo, hoặc những món quà tinh tế mang ý nghĩa trân trọng.

Valentine Đen 14/4 – ngày dành cho những trái tim độc thân

Không phải ai cũng có đôi có cặp trong mùa Valentine. Tại Hàn Quốc, Valentine Đen ra đời như một ngày dành riêng cho những người độc thân. Vào ngày 14/4, họ thường mặc trang phục màu đen, cùng nhau thưởng thức món mỳ Jajang – loại mỳ truyền thống ăn kèm sốt đậu đen – và chia sẻ những câu chuyện tình cảm chưa trọn vẹn. Valentine Đen mang ý nghĩa an ủi, động viên những trái tim cô đơn, nhắc nhở rằng tình yêu vẫn luôn có cơ hội ở phía trước.