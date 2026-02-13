Top 5 smartphone vừa đẹp, vừa gọn chơi Xuân hết ý

Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu Xuân, nhu cầu sở hữu một chiếc smartphone vừa đẹp, vừa gọn, dễ cầm nắm và tiện lợi khi di chuyển tăng lên rõ rệt. Thay vì những mẫu máy màn hình quá lớn, nặng tay, nhiều người dùng đang ưu tiên các thiết bị có thiết kế tinh gọn, thời trang nhưng vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu phổ biến như chụp ảnh, liên lạc, giải trí và thanh toán số.

Dưới đây là những mẫu smartphone nổi bật, phù hợp để “chơi Xuân” thoải mái mà vẫn tối ưu trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

1. Galaxy Z Flip 7

Giá bán từ: 24,99 triệu đồng

Galaxy Z Flip 7.

Đây là lựa chọn đáng chú ý với người dùng yêu thích thiết kế gập nhỏ gọn. Khi gập lại, máy dễ dàng bỏ túi áo hoặc túi xách nhỏ, rất thuận tiện khi du xuân, đi lễ hoặc tham gia các buổi gặp gỡ đầu năm. Màn hình ngoài 4,1 inch giúp kiểm tra nhanh thông báo, thời tiết hay cuộc gọi mà không cần mở máy. Với người tiêu dùng, điểm cộng lớn của dòng Galaxy Z Flip là khả năng cân bằng giữa tính thời trang và sự tiện dụng, đặc biệt phù hợp với những ai không muốn mang theo thiết bị cồng kềnh trong các chuyến đi ngắn ngày.

2. iPhone 17

Giá bán từ: 24,19 triệu đồng

iPhone 17.

iPhone 17 tiếp tục duy trì triết lý thiết kế gọn gàng, tối giản và dễ sử dụng. Kích thước màn hình 6,3 inch vừa phải giúp người dùng cầm chắc tay, hạn chế mỏi khi sử dụng lâu, nhất là trong những ngày Tết phải chụp ảnh, nhắn tin và dùng mạng xã hội liên tục. Ngoài ra, nhờ được tích hợp chip A18, iPhone 17 vẫn đảm bảo mang lại trải nghiệm mượt mà và khả năng sử dụng lâu dài.

3. Galaxy S25

Giá bán từ: 17,59 triệu đồng

Galaxy S25.

Rõ ràng, Galaxy S25 hướng đến nhóm người dùng cần một chiếc smartphone nhỏ gọn nhưng vẫn có hiệu năng tốt. So với các mẫu Ultra cỡ lớn, Galaxy S25 dễ mang theo hơn với màn hình 6,2 inch, phù hợp với những chuyến đi chơi Xuân. Máy đáp ứng tốt các tác vụ thường ngày như chụp ảnh gia đình, gọi video, xem bản đồ hay thanh toán không tiền mặt.

4. Oppo Find N3 Flip

Giá bán từ: 13,99 triệu đồng

Oppo Find N3 Flip.

Oppo Find N3 Flip là một đại diện khác của phân khúc smartphone gập nhỏ gọn. Thiết kế gập dọc giúp máy tối ưu không gian khi bỏ túi, màn hình ngoài có kích cỡ 3,26 inch - đủ lớn để xử lý nhanh các thao tác cơ bản. Điểm mạnh của dòng máy này là khả năng chụp ảnh linh hoạt ở nhiều góc độ, phù hợp với nhu cầu lưu giữ khoảnh khắc ngày Tết. Với người dùng thích sự mới mẻ và tiện lợi, Find N3 Flip mang lại trải nghiệm khác biệt so với smartphone truyền thống.

5. iPhone 16e

Giá bán từ: 12,49 triệu đồng

iPhone 16e.

iPhone 16e hướng đến nhóm người dùng muốn sở hữu một chiếc iPhone gọn nhẹ, dễ dùng và chi phí dễ tiếp cận hơn. Thiết bị phù hợp với người lớn tuổi, học sinh – sinh viên hoặc người cần máy phụ để liên lạc, chụp ảnh và sử dụng các ứng dụng thiết yếu khi du Xuân. Kích thước nhỏ (màn hình 6,1 inch) của iPhone 16e giúp người dùng thao tác bằng một tay thuận tiện, đặc biệt hữu ích khi di chuyển nhiều hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời.