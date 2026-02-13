Cứ 4 smartphone đang hoạt động thì có 1 chiếc là iPhone

Theo Counterpoint Research, năm 2025 đánh dấu cột mốc đáng chú ý của thị trường smartphone toàn cầu khi 8 nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) hàng đầu đều sở hữu lượng thiết bị đang hoạt động (active installed base) vượt 200 triệu máy. Đáng chú ý, gần 1/4 số smartphone đang hoạt động trên thế giới là iPhone, trong khi Samsung chiếm gần 1/5.

Báo cáo công bố ngày 10/2 cho biết tổng lượng smartphone đang hoạt động toàn cầu tăng 2% trong năm 2025. Động lực chính đến từ chu kỳ thay thế thiết bị kéo dài lên gần 4 năm và sự gia tăng của thị trường máy đã qua sử dụng. Thay vì chỉ phản ánh doanh số bán mới, lượng thiết bị hoạt động được xem là thước đo sức cạnh tranh dài hạn, thể hiện khả năng giữ chân người dùng, độ bền sản phẩm và sức mạnh hệ sinh thái.

Trong “câu lạc bộ 200 triệu”, sự phân hóa diễn ra rõ rệt. Giám đốc Nghiên cứu Tarun Pathak cho biết: “8 thương hiệu dẫn đầu chiếm hơn 80% tổng lượng thiết bị hoạt động toàn cầu”. Theo ông, có thể chia thành ba nhóm chính.

Thị phần các thiết bị di động đang hoạt động trên toàn cầu, tính đến năm 2025. Ảnh: Counterpoint

Nhóm trên 1 tỷ thiết bị gồm Apple và Samsung, dẫn đầu nhờ định vị cao cấp và hệ sinh thái chặt chẽ. Đây cũng là hai thương hiệu duy nhất vượt mốc 1 tỷ máy đang hoạt động vào năm 2025.

Nhóm thách thức gồm Xiaomi, OPPO và vivo - những hãng xây dựng tệp người dùng lớn ở phân khúc trung và cận cao cấp, cạnh tranh bằng danh mục sản phẩm đa dạng và giá bán linh hoạt.

Nhóm tăng trưởng nổi bật là Transsion Group (Tecno, Infinix…) với chiến lược tập trung vào các thị trường nhạy cảm về giá như Trung Đông, châu Phi và Đông Nam Á. HONOR là cái tên mới nhất gia nhập mốc 200 triệu thiết bị hoạt động, trong khi Motorola và realme đang tiến sát cột mốc này.

Ở vị trí dẫn đầu, Apple nắm khoảng 25% tổng số smartphone đang hoạt động toàn cầu. Chuyên gia phân tích cấp cao Karn Chauhan nhận định: “Năm 2025, Apple bổ sung lượng người dùng mới nhiều hơn tổng số của 7 thương hiệu tiếp theo cộng lại”. Samsung đứng thứ hai với khoảng 20% thị phần nhờ dải sản phẩm trải rộng từ phổ thông đến cao cấp và hiện diện lâu dài tại nhiều thị trường.

Tính chung, Apple và Samsung chiếm 44% tổng lượng smartphone đang hoạt động trên toàn cầu. Lợi thế của hai hãng đến từ chu kỳ thay thế dài, hỗ trợ phần mềm lâu hơn, độ bền cao và giá trị bán lại tốt - những yếu tố ngày càng quan trọng khi người dùng có xu hướng giữ máy lâu hơn.

Ở chiều ngược lại, phân khúc cao cấp (giá sỉ trên 600 USD) vẫn là rào cản lớn với phần còn lại. 6 thương hiệu ngoài Apple và Samsung chỉ nắm thị phần một con số trong nhóm này. Chi phí linh kiện tăng và hạn chế về bộ nhớ cũng đang tạo áp lực lên chiến lược cao cấp hóa.

Trong bối cảnh AI trở thành trọng tâm mới của ngành, cạnh tranh không còn chỉ ở cấu hình phần cứng mà chuyển sang phần mềm và hệ sinh thái. AI xử lý trực tiếp trên thiết bị, các tính năng nâng cao năng suất và khả năng tích hợp chéo giữa nhiều sản phẩm được xem là yếu tố giữ chân người dùng.

Counterpoint nhận định Apple hiện là thương hiệu duy nhất khai thác hiệu quả cơ sở người dùng khổng lồ để tạo nguồn doanh thu dịch vụ ổn định, biến mỗi chiếc iPhone thành một nền tảng sinh lời dài hạn.

Với chu kỳ thay thế kéo dài và thị trường ngày càng bão hòa, cuộc đua smartphone toàn cầu đang chuyển từ “bán được bao nhiêu máy” sang “giữ được bao nhiêu người dùng”. Và ở cuộc chơi dài hạn này, khoảng cách giữa nhóm dẫn đầu và phần còn lại vẫn rất lớn.