RedMagic 11 Air rò rỉ thiết kế mới, có khe hở cho quạt tản nhiệt

Theo Notebookcheck, nubia đang gấp rút phát triển smartphone RedMagic 11 Air, dự kiến sẽ ra mắt trong thời gian tới. Thông số kỹ thuật của mẫu điện thoại này đã được tiết lộ qua danh sách trên TENAA, và mới đây, cơ quan này đã công bố hình ảnh, hé lộ diện mạo của RedMagic 11 Air trước ngày ra mắt.

Thiết kế của RedMagic 11 Air

So với thế hệ tiền nhiệm RedMagic 10 Air, ra mắt vào tháng 4/2025, RedMagic 11 Air có nhiều thay đổi đáng chú ý. Mặc dù mặt trước vẫn chưa được tiết lộ do màn hình trong ảnh ở trạng thái tắt, nhưng dựa trên thiết kế của RedMagic 10 Air, nhiều khả năng camera selfie của mẫu mới sẽ được ẩn dưới màn hình, mang lại trải nghiệm tràn viền liền mạch hơn.

Ở mặt sau, RedMagic 11 Air được trang bị hệ thống camera bốn ống kính, với thiết kế lồi lên rõ rệt. Tuy nhiên, theo thông số kỹ thuật đã được công bố, máy chỉ sở hữu hai camera chính: cảm biến 50MP và camera phụ 8MP. Một điểm đáng chú ý là đèn flash LED đã được chuyển xuống phía dưới cụm camera, khác với vị trí phía trên trên RedMagic 10 Air.

Ngoài ra, RedMagic 11 Air còn có diện mạo táo bạo hơn nhờ họa tiết đường kẻ chạy dọc, bao phủ gần hai phần ba mặt lưng. Cạnh cụm camera là logo RedMagic nổi bật trong một vòng tròn, tạo thêm điểm nhấn thị giác. Mặt lưng cũng sử dụng các ốc vít lộ thiên, mang phong cách tương tự CMF Phone 2 Pro, góp phần hoàn thiện vẻ ngoài mạnh mẽ và cá tính của thiết bị.

RedMagic 11 Air sẽ có nhiều thay đổi về thiết kế

Hình ảnh từ TENAA cho thấy RedMagic 11 Air đã loại bỏ nút cảm ứng dạng viên thuốc quen thuộc, thay thế bằng nút bấm hình chữ nhật truyền thống. Nút nguồn tròn và phím Magic Key ở cạnh trái cũng được thiết kế lại theo dạng viên thuốc để tạo sự đồng nhất hơn.

Một chi tiết đáng chú ý khác là sự xuất hiện của các khe hở trên cạnh phải, có khả năng là vị trí đặt quạt tản nhiệt. Trong khi RedMagic 10 Air không được trang bị quạt, thế hệ 11 Air có vẻ sẽ được nâng cấp tính năng này nhằm tăng hiệu quả làm mát trong quá trình chơi game.